Arso z resnim opozorilom: razmeroma močne padavine bodo zajele večje območje

Oslabljeni ciklon Isaac je danes dosegel vzhodni del Atlantika in bo v naslednjih dneh še naprej slabel ter se kakšnih 800 km zahodno od Irske pomikal proti severu in postopno razpadal. Sočasno, v sredo, pa se bo nov ciklon začel poglabljati nad severnim Sredozemljem. Ta bo med sredo in petkom kar občutno vplival tudi na vreme pri nas, so napovedali na Agenciji za okolje RS (ARSO).

Močne padavine bodo že v sredo zajele večji del Slovenije

V torek se bo od zahoda pooblačilo, popoldne bo v zahodnih krajih že začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Na podlagi najnovejših izračunov meteoroloških in hidroloških modelov bomo v torek zjutraj posodobili stopnjo izdanih opozoril, so še napovedali na ARSO. Foto: Jure Eržen/Delo

Ker se bo nad Slovenijo vzpostavila mirujoča vremenska fronta, bodo razmeroma močne padavine že v sredo zajele večji del Slovenije. V četrtek bodo predvidoma prehodno oslabele in se znova okrepile v petek.

Modelski izračuni se sicer še nekoliko spreminjajo, a precej verjetno bo do noči na četrtek v zahodni, južni in osrednji Sloveniji v 24 urah marsikje padlo od 50 do 100 (krajevno tudi več) mm padavin. Meja sneženja bo večinoma ostala nad okoli 2000 m nad morjem.

V nasprotju z močnimi orografskimi padavinami v minulem tednu, ki so bile krajevno zelo omejene, bodo tokrat razmeroma močne padavine zajele precej večje območje.

Precej verjetno bo do noči na četrtek v zahodni, južni in osrednji Sloveniji v 24 urah marsikje padlo od 50 do 100 (krajevno tudi več) mm padavin. Foto: Jure Eržen/Delo

Na podlagi najnovejših izračunov meteoroloških in hidroloških modelov bomo v torek zjutraj posodobili stopnjo izdanih opozoril, so še napovedali na ARSO.