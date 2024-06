Na zadnjem seznamu oseb in podjetij, ki naj bi posredno ali neposredno podpirali rusko vojno gospodarstvo in so jih zato doletele sankcije ameriškega finančnega ministrstva, se je znašla tudi družba v lasti podjetja Keko oprema iz Žužemberka. Direktor in solastnik Anton Konda, ki je za sankcije izvedel od nas, je dejal, da bo morebitna ustavitev njihove družbe na Kitajskem pomenila velik udarec zanje, saj polovico prihodkov ustvarijo prav na tem izjemno konkurenčnem trgu. 300 posameznikov in družb bo prizadel nov sveženj sankcij. Seznam se je povečal z dobrih 1000 na približno 4500. Na kita...