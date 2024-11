Ameriška poroka na Blejskem gradu poklon slovenskim koreninam (FOTO)

Mary Claire Bauman in Matthew Heithaus iz ameriškega mesta Maineville sta se zaljubila in postavila temelje za skupno prihodnost že v srednji šoli: 25. oktober 2014 je bil zanju prav poseben dan, 10 let pozneje pa sta ga kronala še s poroko na slikovitem Blejskem gradu. Matthew je z nevesto, družino in prijatelji obiskal tudi Dvor na Dolenjskem. Ogledali so si rojstni dom Mimi Štravs, njegove babice, ki je odšla čez lužo v 50. letih prejšnjega stoletja, pa železolivarski muzej in galerijo Novinčevih, v kateri je delal njegov prapraded Janez Štravs. Obisk je bil tudi priložnost za srečanje sorodnikov iz Clevelanda, Celja, Kopra in Dvora v Blatnikovem hramu.

Družice s srečno nevesto FOTO: Slavko Mirtič

Na gradu je bilo veselo in razigrano. FOTO: Slavko Mirtič

Francoska zveza

Slovenci so v Ameriko in Kanado odhajali polni upanja v boljše življenje, tam pa sta jih pričakala negotova prihodnost ter nepoznavanje jezika in običajev. Največ se jih je izselilo med letoma 1880 in 1920 zaradi gospodarske krize, številni so si v tujini ustvarili drugi dom.

Davnega 1891. je tudi Auerspergova železolivarna zaprla vrata. Za Dvor in širšo okolico je bil to hud udarec. Delo je izgubil tudi Janez Štravs in devet let po zaprtju tovarne se je odpravil s trebuhom za kruhom v Ameriko. Doma je pustil ženo in tri otroke, najstarejšega sina Franca, hčer Ivano in najmlajšega Janeza. Vrnil se je čez dobrih deset let in leta 1916 umrl. Tudi Franca je zamikala tujina, saj doma zaslužka ni bilo, skromna zemlja ni obetala prihodnosti, za Francem pa je leta 1905 odšel v Ameriko še njegov 18-letni brat Janez, odprl restavracijo, si ustvaril družino in tam tudi umrl.

Družina Franca Štravsa leta 1936 pred rojstno hišo na Dvoru. Na fotografiji z ženo Jožefo in otroki Eleonoro, Josipino in Suzano. FOTO: Osebni arhiv Slavka Mirtiča

Za najkrajšo pot iz Ljubljane v Ameriko je veljala tako imenovana francoska linija prek pristanišča Le Havre ali Marseille. Slovenci so do tja potovali z vlakom, potem pa s parniki v New York, tudi mladi Franc, ki se je vrnil čez dolgih 20 let. V Clevelandu je spoznal in vzel Ano Mačerol, domačinko iz sosednje Sadinje vasi, kjer sta se rodila Anna in Frenk, ki sta se z mamo za kratek čas vrnila v domovino, po Anini prezgodnji smrti pa zapustila Dvor in odpotovala nazaj v Cleveland; Frenk je umrl v mladih letih, še pred svatbo, Anna pa je dočakala visoko starost in umrla leta 1999.

Mary in Matthew z družino FOTO: Slavko Mirtič

Po vrnitvi iz Amerike se je Franc oženil s 17 let mlajšo Jožefo Koželj. Rodila je štiri hčerke Eleonoro, Josipino, Suzano in Mimi, ki se je kot najmlajša rodila leta 1938. Da ne bi bila Anna sama v daljni deželi, se ji je Mimi v 50. letih pridružila v Clevelandu, kjer se je leta 1963 poročila z Martinom Liscem iz Slavskega Laza. Martin je ustanovil uspešno podjetje Euclid Foreign Motors, ki ga je uspešno vodil več kot 50 let. Sprejel je ameriški način življenja, hkrati pa ohranil slovensko tradicijo in organiziral številne družinske dogodke. Ob obisku Slovenije leta 1991 je s seboj prinesel slovensko zastavo, jo ponosno izobesil in zdeklamiral celotno Zdravljico!

1991. JE NJEGOV DED prinesel slovensko zastavo in deklamiral Zdravljico.

V zakonu so se jima rodili Simone, Nadine, Martin in Suzanne. Z Mimi sta se razveselila tudi vnukov Matthewa in Benjamina Heithausa ter Owna, Elle in Anne Lisac. Slovenski jezik s tretjo generacijo počasi izginja, res pa je, da mlajše vse bolj zanimata družinsko drevo in zgodovina izseljevanja.

Desetletje pozneje sta se poročila še v Sloveniji. FOTO: Slavko Mirtič

Ponosen na prednike

»Najina želja je bila, da obiščeva prelepe kraje v Sloveniji. Navdušena sva nad lepoto pokrajine, naravo, Postojnsko jamo in Ljubljano. Bled se nama je zdel najlepši, zato sva izbrala grad s čudovitim pogledom na jezero in okoliške hribe za potrditev zveze, za kraj poroke,« razloži Matthew in pove, da je zelo ponosen na svoje korenine. Številne svate in mladoporočenca sta pred obzidjem tisočletnega gradu pričakala graščak in njegova žena. Poročni obred je z žametnim glasom vodila sorodnica Natalie Lisac iz Slavskega Laza ter zbrane že na začetku spravila v smeh z ugotovitvijo, po čem si v Sloveniji najbolj zapomnimo poroko: »Kako se je ženin napil, kako je bila videti nevesta, pa tudi kako dolgo so čakali na hrano!«

Sorodniki in potomci železolivarskega mojstra Janeza s člani družine in mladoporočencema FOTO: Dejan Maver

Po ganljivih nagovorih zaljubljenega para sta mladoporočenca prebila led s šilcem domačega žganja iz krajev ob reki Kolpi in si nadela poročna prstana. Vznemirljiva izkušnja za Američana slovenskih korenin Matthewa je bilo tudi odpiranje šampanjca s sabljo. Poročno slavje so sklenili v restavraciji s prelepim razgledom na otoček, obdan z jesensko meglico. Svatje so kronali slovesnost z večerjo in rajanjem, tokrat modernimi ritmi. Mary in Matthew Heithaus bosta ljubezensko zgodbo nadaljevala v mestu Phoenix, kjer je njun dom.