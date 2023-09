John Boyd je v New Jerseyju rojeni Američan, a že skoraj četrt stoletja živi v Dolenji Pirošici v Posavju. V naše kraje ga je pripeljala ljubezen, najprej do žene Sonje in potem do naše dežele. Kmalu potem, ko sta se spoznala na seminarju v Chicagu, ga je njegova bodoča žena decembra 1993 pripeljala v svoj rodni kraj, in ko je zagledal naše gore, ji je, prevzet od vseh lepot, dejal: »To je najlepša država, kar sem jih kdaj videl. Ko se bova upokojila, se bova preselila v Slovenijo.« In 76-letnemu Johnu, ki je v ZDA diplomiral iz matematike in geologije, kasneje pa še iz medicine, se je želja ...