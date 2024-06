Alojz je postal naj prostovoljec

Letošnje priznanje za prostovoljsko delo v Sloveniji je po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela za leto 2023 prejel Alojz Klančišar.

Zasavec, sicer doma iz Zagorja, je upokojeni policijski inšpektor, ki aktivno sodeluje pri vodenju in razvoju številnih nevladnih organizacij in se v njih prostovoljno udejstvuje že skoraj 30 let. »Prostovoljstvo je srce naše skupnosti, ki neutrudno bije za dobro drugih, brez pričakovanja povračila. Ko darujemo svoj čas in energijo za drugega, tkemo nevidne niti, ki povezujejo in krepijo našo družbo ter dokazujejo, da moč človečnosti in empatije lahko spremeni življenje sočloveku, s tem pa na bolje spreminja tudi svet,« je predsednica države Nataša Pirc Musar na sprejemu v svojem uradu nagovorila letošnje nagrajence.

Prejemniki priznanj in nagrad FOTO: Bor Slana

Alojz Klančišar je kot prostovoljec aktiven na več področjih. Je veteran vojne za Slovenijo, o čemer izkušnje in spomine deli s šolarji. Deluje v lokalnem Rdečem križu, pri Sopotnikih izvaja brezplačne prevoze ranljivih skupin.

Izročila mu ga je predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Janez Platiše

Za širšo družbeno skupnost

Za širšo družbeno skupnost je pomembno tudi njegovo prostovoljstvo v okviru Kinološkega društva Zagorje ob Savi in Kinološke zveze Slovenije. Je vodnik reševalnega psa pri iskanju pogrešanih oseb, izvaja usposabljanje lastnikov in vodnikov reševalnih psov. Poleg tega obiskuje šolarje in jih seznanja s pravilnim načinom ravnanja s psi ter jih s tem ozavešča o odgovornem lastništvu živali. S psi obiskuje tudi stanovalce domov starejših. V svojem okolju je vpeljal akcijo ulova nelastniških psov, ki je edinstvena v Sloveniji.

Njegovo kandidaturo za prejem priznanja so podprle številne organizacije, v katerih aktivno sodeluje, to so Regionalni center NVO Consulta, Kinološko društvo Zagorje, Kinološka zveza Slovenije, Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje, Zveza policijskih veteranskih društev Sever Slovenije, Občina Zagorje, Društvo za varstvo voda in okolja Čolnišče, RK OZRK Zagorje ob Savi, Dom starejših občanov Tisje, Črni Potok, Gimnazija Trbovlje in Zasavska ljudska univerza. »Poleg povprečno opravljenih 600 prostovoljskih ur na leto ga odlikujeta srčnost in zavzetost, s katerima navdihuje vse okrog sebe in gradi mostove med generacijami,« so med drugim strnili.

Državna priznanja za prostovoljstvo so poleg Klančišarja prejeli še Zavod RISA, Matej Bizjak, Nika Kržišnik, Safet Zjakić in Anja Žitnik. Državno nagrado za prostovoljstvo pa je prejela Zveza društev upokojencev Slovenije.