Agencija ne upošteva želja vlade glede obračunavanja omrežnin

Premier Robert Golob je povedal, da vlada Agencijo za energijo (AZE), ki jo vodi direktorica Duška Godina, poziva k uvedbi starega sistema obračunavanja omrežnine, in sicer s februarjem.«

Trenutno stanje je opisal kot neprimerno ter utemeljeval: »Ljudje so besni, gospodarstvo je obupano in mislim, da si danes ne moremo več zatiskati oči, da je metodologija kakor koli ustrezna. Ljudje, ki so za to odgovorni, morajo nositi tudi posledice.«

V svojem pozivu je neposredno napadel vodstvo AZE: »Ne more se zgoditi, da bi katera koli agencija samovoljno in na podlagi slabe metodologije zviševala stroške gospodarstva na eni strani in stroške, ki jih imajo ljudje pri oskrbi z električno energijo. Zato danes vlada poziva vse, da sprejmejo odgovornost in ustrezno popravijo svoje ukrepe ali pa odstopijo.«

V manj kot 24 urah je Golob dobil odziv z druge strani. Z AZE so sporočili: »Na podlagi spremljanja prvih učinkov in izračunov se potrjujejo navedbe in izračuni agencije, zato v tem trenutku ne vidimo potrebe po prenehanju uporabe nove metodologije,« so ga zavrnili ter spomnili, da je prenova nastajala dlje, na podlagi poglobljenih analiz ter po »zelo jasnih usmeritvah evropske zakonodaje«. Te v luči zelenega prehoda v ospredje postavljajo učinkovito rabo energije in omrežij.

Strokovni službi očitajo slabo metodologijo. Spremembe si želijo že s 1. februarjem. Očitki o posegu v neodvisnega regulatorja.

»Vse nacionalne regulatorje zavezujejo tudi določbe evropske zakonodaje, da morajo tarife odražati stroške in da moramo uporabnike obravnavati nediskriminatorno. Tem načelom sledi prenova obračuna omrežnine,« pojasnjujejo svojo odločitev, ki nasprotuje željam vlade (ter prebivalstva) po nižjih zneskih na položnicah za električno energijo.

Bojan Kumer je agenciji sporočil, da imajo čas za spremembo do 8. januarja. Foto: Jože Suhadolnik

Svojo odločitev na AZE utemeljujejo (tudi) z visoko stopnjo razpoložljivosti podrobnih 15-minutnih merilnih podatkov pri vseh odjemalcih v Sloveniji, ki je po navedbah agencije omogočila tudi, da z novo metodologijo določijo pravilnejša razmerja med uporabniškimi skupinami, ki zaradi vpliva na omrežje povzročajo različne stroške za elektrooperaterje. »Agencija bo ciklično spremljala stanje obremenitev omrežja in učinke prenove obračuna omrežnine, ustrezno posodabljala tarife in po potrebi metodologijo dopolnjevala oziroma nadgrajevala,« so pojasnili manevrski prostor za prilagoditve.

Prav tako so na agenciji prepričani, da so pregledno pojasnjevali, da so tudi lastniki sončnih elektrarn odvisni od omrežja, mnogi pozimi precej bolj kot odjemalci, ki se ne ogrevajo na elektriko. »Z vidika rabe omrežja nikogar ne kaznujemo. Odjemalci, ki so vlagali v sončne elektrarne, so še vedno deležni velikih ugodnosti, ki izhajajo iz proizvedene in na letnem nivoju netirane energije, ki jo prevzamejo iz omrežja. To ugodnost bodo imeli do konca življenjske dobe elektrarne, ki je lahko tudi do 30 let,« so pojasnili svoj izračun. Vmes pa so premierju med vrsticami še navrgli: »Za spodbujanje naložb v zelene tehnologije je odgovorna država s svojo shemo spodbud.«

Zelo kritičen je bil glede teh Golobovih besed član sveta agencije Borut Bratina, sicer profesor na mariborski pravni fakulteti. V izjavi za Radio Slovenija je opozoril, da premier s takšnimi izjavami nedvomno posega v pristojnost agencije kot neodvisnega regulatorja. »Nedostojno je, da premier evropske države posega v položaj regulatorja v nasprotju z evropsko zakonodajo,« je prepričan. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je dejal, da so agenciji kot rok, do katerega mora poskrbeti za uvedbo starega sistema s februarjem, določili 8. januar.