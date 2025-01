Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije, ki povezuje različne organizacije in posameznike, ki se zavedajo pomena samopreskrbe, tudi letos poziva k sodelovanju v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen. »Zavzemamo se za povečanje samooskrbe, za ohranitev slovenskih semen ter za trajnostno prihodnost,« je razložila Irena Rotar. Leta 2012 so se povezale organizacije in društva, ki se zavedajo pomena samooskrbe: »Ugotovili smo, da je za našo prihodnost najpomembnejša samooskrba, ta pa se začne prav pri semenih.« Sestavljena iz avtohtonih semen Še posebno so pomembna avtohtona s...