50 najvišjih izplačil: zdravniku ortopedu skoraj 30.000 evrov, razkrivamo ozadje

Na zadnji objavljeni lestvici 50 najvišjih izplačil v javnem sektorju, to je za marec, je največ zaposlenih, ki prihajajo iz zdravstva: zdravniki in – diplomirana medicinska sestra v anesteziji. Mednje so se vrinili še:

direktor Javnega zavoda šport Ljubljana (15.557,79 evra) in

višji samostojni policijski inšpektor, MNZ (12.859,79 evra).

Za drugo mesto pol nižji plača

Najvišje izplačilo je pripadlo zdravniku, zaposlenemu v Splošni bolnišnici Novo mesto (SB Novo mesto). Prejel je skoraj 30.000 evrov plače (bruto) ali skoraj dvakrat toliko kot prvi zasledovalec, to je direktor prej omenjenega športnega zavoda. Tretje mesto je pripadlo zdravniku iz Zdravstvenega doma Ljutomer, ki je zaslužil 13.425 evrov bruto.

Prej omenjeni policijski inšpektor je pristal na petem mestu, diplomirana medicinska sestra pa z 12.014,96 evra bruto na 13.

Kako je zdravnik zaslužil 30.000 evrov

Plačilo najbolje plačanega zdravnika precej odstopa od povprečja, zato smo SB Novo mesto zaprosili za pojasnilo.

»Zaposleni je v SB Novo mesto prejel plačo za mesec marec 2023 v znesku 5.743,78 evra bruto. Preostali del gre za izplačilo lanskih nadur v znesku 23.730,07 evra,« so zapisali v odgovoru.

Dodali so: »Prvotni dogovor s sodelavcem je bil, da opravljene ure koristi, ker se mu bliža upokojitev, vendar zaradi interventnega zakona to ni bilo možno, ker pospešeno izvajamo program ortopedskih operacij z namenom skrajševanja čakalnih dob, kamor je zaposleni ortoped tudi vključen.«

Zadnje mesto

Mimogrede: če bi se želeli uvrstiti na lestvico najbolje plačanih v javnem sektorju, bi morali zaslužiti vsaj cent več od 10.459,13 evra. Prav toliko je zaslužil zdravnik na 50. mestu, ki prihaja iz Zdravstvenega doma Slovenj Gradec.

