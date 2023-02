Devetega maja 1945, ko je bila osvobojena Ljubljana, je bil bleščeč sončen dan. Toda čeprav je bilo druge svetovne vojne konec, so morali Ljubljančani in Ljubljančanke počakati še dobre tri tedne, da so se končno znebili tudi bodeče žice, s katero jih je okupator za dolga tri leta zaprl v mesto in odrezal od sveta. Ljubljano so povojne oblasti odprle šele 26. maja, na isti dan, ko je slovensko prestolnico nepričakovano obiskal Josip Broz - Tito. Jugoslovanski voditelj je imel znameniti govor na Kongresnem trgu med neurjem s točo, ki mu je namočila maršalsko uniformo. Ko je končal, je tudi neu...