Poplavljencem v lanskoletnih ujmah Šefic sporočil takšne novice

Seznam objektov, ki so po lanskoletnih ujmah predvideni za odstranitev, je fleksibilen in se bo lahko spreminjal, dokler stroka ne bo podala končne odločitve, je v izjavi za medije dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic. Do zdaj so sicer zaključili 28 cenitev, Šefic pa je opozoril na številne izzive, s katerimi se soočajo cenilci.

Po zadnjih podatkih pristojnih je po uničujoči ujmi avgusta lani na seznamu za odstranitev trenutno 343 objektov.

50 objektov takih, ki jih bodo s seznama za odstranitev umaknili

Kot je v današnji izjavi za medije dejal Šefic, je ta seznam odprt in fleksibilen ter se bo zelo verjetno v prihodnosti še spreminjal.

Na podlagi strokovnih mnenj, ki so jih zbrali v državni tehnični pisarni, je po Šeficovih besedah prišlo do odločitve, da je 50 objektov takih, ki jih bodo lahko ustrezno zavarovali proti poplavam in drugim nevarnostim, in bodo umaknjeni s tega seznama. Na drugi strani pa bodo zelo verjetno nekateri objekti, ki so jih strokovnjaki zaznali na terenu, morda v naslednjem obdobju tudi še umeščeni na ta seznam, je dodal.

»Šele tedaj, ko bomo vse to pregledali in ko bo stroka povedala končne odločitve, bomo lahko potegnili črto in povedali, kakšno je končno število teh objektov,« je bil jasen vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih.

Do zdaj je vlada sprejela 44 sklepov o odstranitvi objektov, v vladni proceduri je trenutno 29 sklepov, v potrditvi na svetu za obnovo pa je 56 objektov.

Zaključenih je bilo 28 cenitev objektov, pri čemer so na pogovore povabili sedem lastnikov teh objektov. Na povabilo sta se iz različnih razlogov odzvala dva lastnika. »Zato smo se odločili, da gremo v naslednjem tednu na teren in jih ponovno povabimo ter seveda tudi vse ostale z namenom, da jim predstavimo te cenitve, da imajo možnost preveriti te cenitve, ugotoviti ali je vse potrebno upoštevano in potem bo to tudi podlaga za pripravo pogodb v naslednjem koraku,« je pojasnil Šefic.