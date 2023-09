Obnove po poplavah: KPK opozarja na morebitno korupcijo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Klub slovenskih podjetnikov (SBC) sta zagnala skupne aktivnosti na področju preprečevanja korupcije v poslovanju zasebnega sektorja z državo. Rezultat tega je pristop SBC in njegovih članov k javni zavezi k poštenemu poslovanju z državo s poudarkom na nični toleranci do podkupovanja javnih uslužbencev.

Kot je na novinarski konferenci izpostavil predsednik KPK Robert Šumi, ima današnja skupna izjava močan simboličen pomen za slovensko družbo, pri čemer upa, da predstavlja korak naprej proti razvitejšim državam, po katerih se radi zgledujemo.

Ob tem je spomnil, da je zakonska dolžnost komisije ta, da sodelujejo z vsemi deležniki v družbi, med katerimi je tudi gospodarstvo. To pa je tudi po njegovih besedah eden od razlogov, zakaj so se odločili za skupne aktivnosti s SBC na področju preprečevanja korupcije.

»Želimo, da je v aktivnosti na področju preprečevanja korupcije vključen čim širši spekter družbe, saj sami kot institucija ne moremo biti toliko učinkoviti kot v sodelovanju z drugimi,« je poudaril.

Sodelovanje KPK in SBC sicer poteka že od decembra lani. Z današnjo izjavo pa se del gospodarstva, ki ga zastopajo pri SBC, zavezuje k poštenemu poslovanje z državo.

Opozarjajo na postopke javnega naročanja

»Gre za poslovanje brez podkupovanja poudarkom na nični toleranci do podkupovanja javnih uslužbence, še posebej v postopkih javnega naročanja,« je podčrtal Šumi in dodal, da je to predstavlja tudi močno sporočilo za druge deležnike v gospodarstvu.

»V kolikor bi se tudi drugi del gospodarstva priključil takšni zavezi poštenega poslovanja z državo v postopkih javnega naročanja, bi bila situacija na področju korupcije zagotovo boljša, tudi percepcija ne samo domače, tudi mednarodne javnosti višja, in ugled države v mednarodnem prostoru boljši,« je ocenil.

Kot je v izjavi novinarjem pojasnil predsednik SBC Joc Pečečnik, so sodelovanje s KPK začeli, ker bi radi v prakso implementirali priporočila in standarde, ki jih komisija že dolga leta vzpostavlja.

»Naše sporočilo celotni družbi je, da te standarde začnemo javno uveljavljati v praksi, veliko naših članov to že počne, ker sodelujejo s svetovnimi korporacijami, kjer so odgovornost, integriteta in transparentnost neka stalnica,« je izpostavil Pečečnik in dodal, da ima slovenska družba s tem po njegovem mnenju s tem še kar nekaj problemov.

Visoki standardi

Ob tem je napovedal, da bodo v roku dveh mesecev zaključili pripravo kodeksa, standarde iz njega pa s pomočjo izobraževanj svojih članov v prihodnje implementirali tudi v praksi.

»Za nas je podkupovanje ne samo državnih organov, ampak tudi podkupovanje v zasebnem sektorju popolnoma nesprejemljivo. S tem mislim, da ne bomo delali nekaj posebnega, ampak prispevali normalen doprinos k boljši družbi,« je dejal Pečečnik, ki se je tudi javno zavezal k temu, da bodo, v kolikor njihovi člani, katerih je po njegovih informacijah trenutno več kot 400, kodeksa ne bodo spoštovali, tvegajo tudi morebitno izključitev iz kluba. K spoštovanju zavez pa nameravajo, kot je dejal, spodbujali tudi nečlane.

O tem, kako bo izpolnjevanje standardov videti v praksi, je Pečečnik povedal, da jih mora najprej sprejeti podjetje samo, potem pa iste standarde zahtevati od svojih dobaviteljev in kupcev. Gre za nabor stvari, ki jih mora podjetje preveriti, preden začne z nekom sodelovati, med drugim, ali ima plačane davke in prispevke, da ni imelo za sabo gospodarskih ali kazenskih tožb, in njegov odnos do okolja, je nanizal.

Pridružitev SBC omenjeni zavezi pa po besedah predsednika KPK sovpada tudi z aktualnimi razmerami odpravljanja posledic vodne ujme. Ob tem je spomnil, da so prejšnji teden vlado pozvali k transparentnemu in odgovornemu ravnanju pri vseh postopkih sanacij, povezanih predvsem z javnimi naročili.

Glede prijav, ki jih trenutno KPK prejema v zvezi s korupcijo v zasebnem sektorju, je Šumi pojasnil, da so prijave osredotočene predvsem na anomalije v javnem sektorju, je pa »dejstvo, da je zasebni sektor pomemben deležnik«. Ker je zavedanje tukaj manjše, so ga želeli okrepiti ravno z aktivnostmi, ki so jih zastavili s SBC.