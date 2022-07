Zmagovalec MasterChefa Slovenija odraščal z devetimi brati in sestrami

Devetindvajsetletni Luka Novak z Brezovice pri Ljubljani je v letošnji sezoni kuharskega šova MasterChef Slovenija navdušil s svojo spretnostjo, znanjem in idejami ter osvojil naziv najboljšega kuharja. Ljubezen do kuharije se je v njem rodila, ko je bil otrok, stopnjevala pa se je skozi leta, ko se je Lukova družina večala. Sam je namreč med najstarejšimi, odraščal pa je s kar devetimi brati in sestrami.

Prava nogometna ekipa Foto: osebni arhiv

»Vsaka zgodba ima svoj začetek in konec. Moja se je začela pred malce manj kot tridesetimi leti in se še piše, vendar brez družine ne bi bil tukaj, kjer sem, vsekakor pa brez njih ne bi bil takšen, kot sem,« o svoji družini pravi zmagovalec kuharskega šova. Med šovom o svoji družini ni povedal prav veliko, mnogi tudi ne vedo, da za današnje standarde izhaja iz resnično velike. »Deset bratov in sester nas je. Cela nogometna ekipa,« se zasmeji Luka, ponosen, da je lahko odraščal v tako veliki družini, ob tem pa pove, da je njihova podpora nekaj najlepšega na svetu. Nič nenavadnega torej, da se je kuhati naučil že kot otrok, konec koncev je bilo vsakokrat treba pripraviti velike količine hrane, Luka pa je ljubezen do kuharije začutil že zelo zgodaj.

»Lahko si samo predstavljate, kako je bilo pripraviti kosilo ali večerjo za dvanajst ljudi, še posebno če izhajaš iz gurmanske družine, kakršna je moja. Da ne omenjam tega, kako animirati deset otrok, medtem ko kuhaš! Seveda vam je lahko jasno, da smo bili bratje in sestre velikokrat vključeni v kuhanje,« pravi Luka.

Spominja se, da je njegov oče vedno rad pripravljal raznovrstno hrano, a ta ni bila vedno tipična. »Na krožniku smo vedno imeli zrezke, školjke, različne ribe. Mislim, da so me prav te izkušnje in okusi pripeljali do tega, da sem tako zelo vzljubil kuharijo, ki je danes moje največje veselje in strast,« pravi Luka in doda, da je očetu in mami, ki jima v šali pravi kar trenerja čudovite nogometne ekipe, hvaležen za vso ljubezen, izkušnje, nasvete in predvsem za podporo na življenjski poti, ki jo je izbral. ️