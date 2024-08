Zgodbe za nove začetke

Foto: Mladinska knjiga

Adam Kay: Brez filtra

Mladinska knjiga

Adamu Kayu je uspelo svojo precej travmatično izkušnjo dela v angleškem zdravstvenem sistemu spisati v novo zgodbo, ki bralcem osvetljuje temne strani zdravstva. Njegov prvenec Tole bo bolelo je postal svetovna uspešnica. Brez filtra je nekakšno njeno nadaljevanje – avtor na svoj značilni humorni način (ponovno) razgalja zdravstveni sistem, ki ima precej podobne »rane« kot slovenski. Čeprav je zdravniško haljo obesil na klin in pripoved pogleduje v preteklost in prihodnost, njegovi razmisleki ostajajo prodorni, pronicljivi in predvsem iskreni.

Foto: Cankarjeva založba

Siri Hustvedt: Kar sem ljubil

Cankarjeva založba

Roman pripoveduje zgodbo o dveh prijateljih, njunih družinah, ženskah v njunem življenju, njunih sinovih in o tem, kako odnosi med obema družinama postanejo napeti, najprej zaradi tragedije in nato zaradi dvoličnosti, ki počasi prihaja na površje. Osrčje zgodbe je dolgoletno prijateljstvo med umetnostnim zgodovinarjem Leom Hertzbergom in likovnim umetnikom Billom Wechslerjem, ki zaznamuje tudi njuni družini. To je zgodba o ljubezni v njenih mnogih pojavnih oblikah – prijateljski, erotični, seksualni, starševski, otroški, o ljubezni do umetnosti; je pa tudi roman o duševnih težavah, izgubi, žalosti in bolečini z elementi kriminalne zgodbe.

Foto: Beletrina

Stephen King: Sijanje

Beletrina

Nova služba Jacku Torranceu ponudi odlično priložnost za nov začetek. Kot oskrbnik impozantnega starega hotela izven sezone bo imel dovolj časa, da se bolj poveže z družino in do konca spiše svoj roman. Odrezana od sveta sredi snežnih zametov visoko v gorah pa postaja idilična lokacija vse bolj zlovešča. Edini, ki opazi strašljive sile, ki se zbirajo na območju hotela, je Danny Torrance, petletnik z nenavadnimi telepatskimi sposobnostmi. Roman je morda zasenčila le Kubrickova filmska priredba (1980), ena najvplivnejših grozljivk, ki je King sicer ne mara.

Foto: Hiša Knjig

Moa Herngren: Tašča

Hiša knjig

Asa je mati samohranilka in s sinom sta si že od nekdaj blizu. Toda njun odnos se nenadoma spremeni, ko sin spozna novo dekle. In ko mladi par ostane brez strehe nad glavo, ju Asa povabi k sebi. Vendar pa življenje z odraslim sinom in njegovim dekletom postavi v njun odnos precej novih zahtev. Asa se na vso moč trudi, da bi navezala stike s snaho, vendar par njen trud ocenjuje kot vmešavanje. Ko v nekem trenutku z najboljšimi nameni naleti na novico, ki je ne bi smela izvedeti, je to uvod v konflikt, ki bo grobo posegel v njeno družino.

Foto: Mladinska knjiga

Yuval Noah Harari: Sapiens v stripu 1: rojstvo človeka

Mladinska knjiga

V prvi knjigi ilustrirane priredbe svoje prelomne knjige avtor pripoveduje zgodbo o nastanku in razvoju človeštva ter raziskuje, kako sta nas biologija in zgodovina opredelili in izboljšali naše razumevanje tega, kaj pomeni biti človek. V spremstvu likov, kot so Prazgodovinski Bine, dr. Domislov in detektiv Lopez, nas povabi na popotovanje po divji plati zgodovine in na dostopen način pripoveduje zgodbo o tem, kako so nepomembne človeku podobne opice postale vladarice planeta Zemlja in so zdaj sposobne cepiti atome, leteti na Luno in spreminjati genski zapis živih bitij.

Foto: Beletrina

Franz Kafka: Zbrana kratka proza

Beletrina

Sto let po smrti avtorja v tej veliki knjigi najdemo poleg znamenitih pripovedi, kot so Preobrazba, V kazenski koloniji, Sodba, Pred zakonom in Pismo očetu, tudi vsa druga, manj znana, a kljub temu intrigantna kratkoprozna besedila, ki jih avtor pogosto ni dokončal. Kafkovih pripovedi se drži ritualna resnobnost, kakor da se pred nami odvija sveti obred; obenem pa so prepojene s humorjem. Vanje je vtkano neko protislovno bistvo. Zato se še danes čudimo tem preroškim uvidom v absurdni položaj modernega človeka, ki jih pisatelj odstira brez kanca cinizma, in njegove junake vzamemo za svoje.