Zdravnik, evropski in svetovni prvak

Redki Lendavčani še niso slišali za družino Kiraly iz Čentibe. Znanima zakoncema Mariji, ki še danes slovi kot ena najboljših kuharic na severovzhodu države, in Ludviku, ki je umrl pred dvema letoma, se je leta 1960 rodil sin Ludvik mlajši. Ugledni očesni zdravnik je hkrati izjemen športnik in zanimivo je, kako lepo se prepletata obe karieri.

Ludvikova športna pot je postala bolj izrazita leta 1980, ko je začel igrati nogomet za NK Čentiba v MNL Lendava. Kar 15 let je bil član tega kluba, od 1995. pa je član veteranov Nafte, še vedno je registriran in občasno še brani na kakšni tekmi. Prav v nogometu se je Lajči, kot mu rečejo prijatelji, najbolj izkazal, in sicer kot član zdravniške ekipe DOC Murska Sobota in slovenske zdravniške reprezentance. »Za največje dosežke dejansko štejem tiste v zdravniškem nogometu. Državna prvenstva zdravnikov Republike Slovenije se organizirajo od leta 1995 in naša ekipa DOC Murska Sobota je večkrat osvojila prvo mesto. Večkrat sem bil izbran za najboljšega vratarja. Hkrati smo nastopali tudi na mednarodni sceni, bodisi z reprezentanco Slovenije bodisi z ekipo DOC Murska Sobota,« nam je zaupal Ludvik Kiraly.

Ludvik Kiraly se s pikadom ukvarja 12 let. Foto: Oste Bakal

Z njim v vratih je slovenska zdravniška reprezentanca leta 1995 v Barceloni osvojila naslov svetovnega prvaka, leto pozneje je uspeh ponovila še v Lloret de Maru. Leta 2001 so nastopili v Evianu v Franciji, kjer so v polfinalu presenetljivo izločili Argentino, v finalu pa klonili pred Madžarsko. »Leta 2003 smo z ekipo DOC Murska Sobota nastopili na močnem mednarodnem tekmovanju v malem nogometu v Balatonfüredu in osvojili zlato medaljo po zmagi nad Poljaki, 2007. pa smo se s kolegoma Prettnerjem in Juvanom priključili hrvaški reprezentanci in v Agadirju v Maroku zasedli prvo mesto. Moj zadnji veliki nogometni uspeh je iz leta 2011 na Kanarskih otokih, kjer smo kot ekipa DOC Murska Sobota v finalu po streljanju enajstmetrovk premagali Argentino,« se je spominjal vratar. Uspešen pa ni samo v nogometu. Ukvarja se tudi s tenisom in na svetovnih medicinskih igrah je z madžarskim kolegom v dvojicah osvojil zlato medaljo, med posamezniki pa bronasto.

Že 12 let se ukvarja tudi s pikadom. Deset let je bil član Pikado kluba Top Gun iz Grlave, ki je v ospredju v Sloveniji in zelo visoko v Evropi. »Postali smo evropski klubski prvaki v elektronskem pikadu v C-kategoriji, čez nekaj let smo uspeh ponovili v B-kategoriji, vrhunec pa dosegli z naslovom evropskega prvaka v A-kategoriji. Moj največji osebni uspeh pa je zmaga s hrvaškim partnerjem med dvojicami na turnirju v Luksemburgu. Zadnje dve leti nastopam za ekipo Baza Maribor, s katero smo aktualni državni prvaki v elektronskem in klasičnem pikadu. Še kot Top Gun smo sodelovali v ligi prvakov in osvojili peto mesto. Odigral sem eno tekmo za slovensko državno reprezentanco proti Švici, ki smo jo tesno izgubili z 9: 7,« je ob koncu nizanja uspehov ponosno poudaril zdravnik, ki mu zaradi dela v različnih ambulantah zmanjkuje prostega časa za hobije. »Svojo športno pot poskušam uskladiti s službo, kar mi nekako uspeva, a potem nimam možnosti za kakšno drugo družabno in društveno udejstvovanje,« priznava Lajči.

Kot vratar zdravniške nogometne reprezentance Slovenije se je veselil naslova svetovnih prvakov. Foto: osebni arhiv

Po končani osnovni šoli v Lendavi, gimnaziji v Murski Soboti in medicinski fakulteti v Ljubljani je od leta 1986 delal kot oftalmolog v Splošni bolnišnici Murska Sobota, 1998. pa je šel med zasebnike. Ima ordinaciji v Lendavi in Ljutomeru ter tudi naslednika, saj je sin Peter prav tako oftalmolog, trenutno še zaposlen na kliniki v Oxfordu v Angliji, kjer se kot doktor znanosti večinoma ukvarja z raziskovanjem. Tako kot oče igra nogomet, občasno brani za slovensko zdravniško ekipo in DOC Murska Sobota, nam je še povedal Ludvik Kiraly, ponosen tudi na hčerko Anamarijo, doktorico znanosti in raziskovalko na kemijskem inštitutu, in ženo Viktorijo, ki v Ludvikovi očesni ambulanti v Lendavi vodi optiko.