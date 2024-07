Vse najboljše, Louise

Še štiri leta, pa bo Louise Brown dopolnila okroglih 50. Brownova je prvi otrok iz epruvete, rodila se je 25. julija 1978. Tega dne ne praznuje samo ona, na ta dan se slavi tudi postopek oploditve in vitro, s pomočjo katerega se je rodilo na milijone otrok po svetu. Postopek zunajtelesne oploditve je bil zgodovinska prelomnica v zdravljenju neplodnosti in skoraj petdeset let pozneje se mnogi strokovnjaki strinjajo, da je najpomembnejši dosežek v medicini 20. stoletja.

A ni šlo gladko, embriolog Robert Edwards in ginekolog Patrick Steptoe sta uspeh doživela po desetih letih prizadevanj. Leta 1969 jima je uspela prva oploditev jajčne celice po postopku in vitro. Devet let pozneje sta ju za pomoč prosila John in Lesley Brown, ki sta si devet let zaman prizadevala spočeti po naravni poti. Za zdravljenje nista imela denarja, ko je John zadel 800 funtov na športnih stavah, pa sta se odločila investirati v pred kratkim razvito umetno oploditev. Edwards, ki je 2010. dobil Nobelovo nagrado za medicino, in Steptoe sta Lesley odvzela jajčno celico, jo oplodila v epruveti in jo z operacijo vstavila v maternico. »Dokler ni bila noseča že nekaj mesecev, ni vedela, da gre za popolnoma novo metodo, ki še nikoli prej ni delovala,« je o mami, ki je umrla leta 2012, povedala Louise. Nosečnost je potekala brez težav do zadnjih dni pred rokom poroda, ko so nosečnici izmerili visok krvni tlak in iz preventivnih razlogov izvedli carski rez. Lesley je rodila po 38 tednih nosečnosti, 25. julija ob 11.47, Louise Joy je imela ob rojstvu dobrih 2600 gramov. O dojenčku iz epruvete je takrat govoril ves svet. Ko sta mati in hči zapustili bolnišnico, je dom Brownovih oblegalo več kot 100 novinarjev, družina je prejela nešteto čestitk.

Pri enem letu je bila Louise Brown s starši gostja na ameriški televiziji. FOTO: AFP

Joy za radost in veselje

Njeno rojstvo je bilo senzacija. In tudi vsak rojstni dan, zlasti okrogli. Pri 40 je tako povedala: »Štirideset let imam. Kot večina bi verjetno tudi sama ta podatek zadržala zase, a po svetu bodo slavili moj rojstni dan kot 40-letnico postopka zunajtelesne oploditve, zaradi katerega sem se rodila.« Pristavila je še, da sta Steptoe in Edwards staršem predlagala ime Joy, to pomeni veselje, radost, saj da bo njeno rojstvo prineslo radost mnogim. Več desetletij in več milijonov otrok pozneje lahko mirne duše zapišemo, da sta imela prav. Prva slovenska otroka, spočeta na ta način, sta bili dvojčici, ki sta se rodili oktobra 1984, le šest let po rojstvu Louise Brown. Louise je resda prva, a v družini ni ostala edini otrok: ima sestro Natalie, rodila se je leta 1982 in bila je 40. otrok iz epruvete. Brownova starše, ki si želijo otroka, a ga ne morejo spočeti po naravni poti, spodbuja, naj se ne bojijo umetne oploditve. Angležinja ima dva sinova, obakrat je zanosila po naravni poti, a če bi se odločila za še enega otroka, bi šla, če bi bilo treba, tudi na postopek umetne oploditve.

Slovenija je v svetu vodilna po zunajtelesnih oploditvah: pri nas je tako spočetih pet odstotkov oziroma približno 1000 otrok.

Število otrok, rojenih po postopkih zunajtelesne oploditve, ne narašča le zaradi razvoja na tem področju, ampak tudi zato, ker je vsako leto več parov, ki imajo težave z zanositvijo. Neplodnih naj bi bilo od 15 do 20 odstotkov parov. Slovenija je v svetu vodilna po zunajtelesnih oploditvah: pri nas je tako spočetih pet odstotkov oziroma približno 1000 otrok.