Vrtna kurišča so prijetna na pogled in uporabna

Poletni večeri so kot nalašč za druženje na prostem ob kozarcu ohlajene pijače, morda kakšnem prigrizku, prav poseben čar pa bodo tovrstna druženja dobila, če vključimo romantični ogenj. Zunanja oziroma vrtna kurišča so zadnja leta postala izjemno priljubljena, saj z njimi podaljšamo sezono posedanja na prostem, v hladnih mesecih se lahko ob njih namreč pogrejemo, poleg tega so uporabna za pripravo hrane.

Pestra izbira

V specializiranih prodajalnah so na voljo že za okrog 50 evrov.

V specializiranih prodajalnah z vrtnim pohištvom in pripomočki za delo v hiši in okrog nje je na voljo mnogo različnih oblik, velikosti in materialov tovrstnih kurišč, cene pa se gibljejo od dobrih 50 do več sto evrov, odvisno od materiala in velikosti. Dražja kurišča imajo denimo precej dodatkov, med njimi rešetke za žar ali posode za peko kostanja, medtem ko so cenejša običajno kovinske ali kamnite posode, v katere naložimo drva ali oglje ter zakurimo. A tudi te lahko uporabljamo za pripravo določenih vrst prigrizkov, denimo za peko koruze, ki jo nataknemo na palice, kot smo to počeli nekoč, enako pečemo tudi razne klobase in sladkorne penice, ki jih nato položimo med dva maslena ali polnozrnata piškota in dobimo slasten sendvič.

Sam svoj mojster

Z opeko, ki je ostala od drugih projektov, izdelamo kurišče, ki se bo popolnoma ujemalo z okolico.

Za kurišče lahko uporabimo tudi povsem običajno posodo žara, le rešetko odstranimo, zapremo spodnjo odprtino, v posodo naložimo drva in uživamo v ognju. Če imamo na voljo kaj odvečne opeke, zidakov ali kamnov pravilne pravokotne oblike, pa kurišče izdelamo kar sami. Pri vseh vrstah je seveda na prvem mestu varnost, zato je treba izbrati primerno mesto, kamor bomo kurišče postavili. V bližini naj ne bo drevja, desk, drv in drug reči, ki hitro zagorijo, tudi pod lesene nadstreške jih raje ne postavljamo, če ti niso dovolj visoki, tende in senčnike pa zložimo, preden zakurimo ogenj. Tudi podlaga mora biti ravna in trdna, to še posebno velja, če kurišče stoji na podstavkih ali nogah. Nihče si namreč ne želi, da se posoda z ognjem prevrne, koga opeče ali zaneti požar.

Če imamo na voljo kaj odvečne opeke, zidakov ali kamnov pravilne pravokotne oblike, kurišče izdelamo kar sami.

Sami se lahko izdelave lotimo na več načinov, tudi v tem primeru pa je treba najprej poiskati primeren kotiček. Če izberemo travnato površino, lahko kurišče vkopljemo. Določimo velikost in izkopljemo poljubno globoko luknjo, dovolj bo že za višino opeke. Okrog in okrog nato drugo ob drugo postavimo opeke, dno dobro poteptamo in posujemo s peskom, opeke pa nato drugo ob drugo položimo še na vrhu odprtine. Kurišče je pripravljeno.

Če se izdelave lotimo sami, izkoristimo domišljijo in ustvarjalnost.

Podobno ga izdelamo na trdnih površinah, denimo betonu ali asfaltu, nikakor ne na lesenih talnih oblogah, le da v tem primeru ne bomo kopali luknje, ampak bomo opeke položili v krog želene velikosti, in sicer v vsaj štirih plasteh. Višja ko bo »ograja«, manj bo možnosti, da bo ogenj ušel izpod nadzora. Odločimo se lahko seveda tudi za kakšno drugo obliko, najbolj enostavna sta kvadrat in pravokotnik, spretnejši pa bodo brez težav ustvarili prave umetnine, s katerimi bo terasa ali atrij dobil dodano vrednost.