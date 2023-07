V Trebnjem pripravili že 56. mednarodni tabor likovnih samorastnikov

»Zelo sem ganjena. V čast mi je, da sem del tabora in da sem zmagala. Rada eksperimentiram, ampak vem, da je za umetnika bolje, da ima svoj stil, ki se ga drži daljše obdobje. Zato bom morda nadaljevala v tem stilu,« se je zmage na 56. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje razveselila ukrajinska umetnica Mariia Kozyrenko, ki sicer od marca lani živi in ustvarja v Franciji. »Mariia Kozyrenko je žirijo prepričala s triptihom Cultivating hopes, sijajno upodobitvijo predkrščanske tradicije čaščenja ženskega božanstva, ki jo je spojila z interpretacijo divje in kulturne krajine,« je odločitev letos prvič mednarodne žirije povzela Andrejka Vabič Nose, kustodinja v galeriji in članica strokovne žirije. Mariia Kozyrenko se je rodila leta 1986 v mestu Harkov v Ukrajini, kjer je študirala ukrajinski jezik in literaturo. Že skoraj dve desetletji je njeno življenje prežeto s slikanjem in pisanjem. Samostojno je razstavljala v Franciji in Ukrajini ter se predstavila na skupinskih razstavah v Grčiji, Turčiji, Bolgariji, Ukrajini in Franciji.

Glavna nagrada je šla v roke Mariie Kozyrenko. FOTO: Boštjan Pucelj

Mednarodna strokovna žirija je poleg glavne nagrade podelila še tri priznanja za likovna dela – prejeli sta jih Natalia Berezina in Darja Štefančič iz Slovenije ter Alan Meyer iz Nemčije. V edinstvenem okolju trebanjske galerije so letos poleg prej omenjenih nagrajenk ustvarjali še Tatjana Plahuta (Slovenija), Varsha Rajput (Indija/Poljska), Marija Raspir (Srbija), Stela Stefanova (Bolgarija) in Larysa Stepaniuk (Ukrajina).

Direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič si je pozorno ogledala dela. FOTO: Drago Perko

Tabor je tudi letos organiziral Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, v okviru katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. »Gospod iz Nemčije je bil za vzorec. A tak nabor je povsem naključen. Da gre za večinsko žensko zasedbo, smo opazili šele po potrditvi udeležbe. Malce me je skrbelo, ker bo toliko žensk na kupu, pa nam je uspelo, še vreme smo naredile,« je malce za šalo, malce zares (v tistih dneh se je na Dolenjskem pojavilo tisto pravo poletje) pristavila direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

Življenjski nauk

»Moj prijatelj je predlagal, da to, kar delam sama zase, pokažem širši javnosti. Ko sem bila izbrana in poklicana na mednarodni tabor v Trebnje, sta se v meni prevevala veselo presenečenje in strah,« je povedala Tatjana Plahuta, debitantka v Trebnjem, po rodu pa iz vasi Batuje v Vipavski dolini. »S svojim delom sem zadovoljna. Čeprav sem umetnica, ga lahko povsem razumsko ocenim: ne bi bila čista petica. Nekaj mi ni všeč, a tega ne morem več popraviti. Vse to mi je dobra lekcija za življenje: že ob pripravi skice sem videla, da bo šlo nekaj narobe. Pa sem hotela tisto pomečkati, a je bil problem še večji, to je ta življenjski nauk,« je dodala Vipavka, ki zdaj živi v Ljubljani.

Nagradi tudi za Natalio Berezina in Darjo Štefančič, Tatjana Plahuta (v sredini) je prišla prvič. FOTO: Drago Perko

»Pri meni je tako, da na enem platnu delam zelo dolgo. Izbrala sem si mukotrpno tehniko in način dela. Ta je bil izbran namerno: slike uporabljam kot vid meditacije – v smislu razmišljanja, ne pa kot meditacijo v t. i. new age pomenu. Rada raziskujem vedno nove in nove likovne probleme. Ne nazadnje pa rada počrpam kake zadeve iz notranjega sveta in sveta podzavesti, tudi iz sanjskega sveta. Čeprav moje slike niso angažirane, imajo neko univerzalno sporočilo, ki temelji na humanistiki in humanizmu. Rada ustvarjam, ker mi slikanje omogoča prehod v drug svet,« je svoja občutja strnila Darja Štefančič z Unca.

Kar 21 novih umetnin

»V Trebnje sem prišla drugič. Navdušena sem nad dogajanjem in bogato različnostjo načinov in stilov ustvarjanja,« je dodala Natalija Berezina, Rusinja po rodu, ki pa že sedem let živi in ustvarja v Sloveniji. Je samostojna ilustratorka. »Slikam z akrilom na platno, moja dela so večplastna, slog je bolj pravljični, ker izhajam iz ilustracije, moje slike vedno povedo zgodbo,« še doda Berezinova.

Darja si za ustvarjanje rada vzame čas. FOTO: Drago Perko

Letos so umetniki v trebanjsko zakladnico umetniških slik, kipov, reliefov, ki šteje že skoraj 1400 del (umetnic in umetnikov iz 42 držav), prispevali 21 umetnin.