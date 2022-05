Ublažimo hrup: naj si ušesa odpočijejo

Hrup ni le onesnaževalec okolja, ampak tudi veliko zdravstveno tveganje, so ob včerajšnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja opozarjali strokovnjaki. Povzroča namreč številne preglavice in resne težave, kot so poškodbe sluha, motnje spanja ali počitka, povišan krvni tlak, motnje pri koncentraciji, učenju in pogovoru, zmanjšano učinkovitost pri delu, vznemirjenost, poslabšanje psihičnega stanja in povečano tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni. Poiščimo mir in tišino Tudi letos tako različne organizacije in združenja preprosto pozivajo – k tišini. Čim večkrat se umaknimo v miren in tih pro...