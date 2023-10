Tudi psi se z leti spreminjajo – bodite pozorni na spremembe

Psi se z leti pogosto spremenijo, njihove navade in vedenje postanejo drugačni. Bodite pozorni na spremembe, saj nekatere naznanjajo resnejša stanja, kot je pasja demenca. Pasja leta okvirno izračunate tako, da človeška pomnožite s sedem.

Zavračanje sprehodov

Če se noče sprehajati, ga ne silite. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Nekateri psi, ko se postarajo, nočejo več hoditi na sprehode – vsaj ne tako pogosto, kot so to počeli nekoč. Vzrok je lahko preprosto to, da imajo manj energije, vendar je možno tudi, da jih kaj boli. Bolečina pri gibanju je denimo lahko znak artritisa, ki je pri starejših psih precej pogost. Priporočljivo je obiskati veterinarja in spremeniti sprehajalne navade. Ko greste ven, psa pripnite na kratko vrvico, raje kot na tekanje po gozdu ga peljite v park. Tam lahko sedite na klopi, pes pa počiva ob vas. Čeprav ni aktiven, se na tak način vseeno druži z drugimi psi. Pri psih, ki težko hodijo, lahko potrebno gibanje nadomestite s plavanjem.

Zaletava se

Kadar se pes zaletava v stvari, je to lahko znak, da ima težave z gibanjem ali vidom. Pogovorite se z veterinarjem o tem, kaj je verjetnejši vzrok. Če gre za oči, ne skrbite, saj imajo psi odličen čut za voh. Ta jim omogoča, da kljub slabemu vidu še naprej uživajo življenje. Slabovidnemu psu pomagate tako, da doma ne premikate pohištva, saj ga boste s tem zmedli. Pazite, da psa s težavami z vidom ne boste prestrašili. Približajte se mu počasi in izgovorite njegovo ime.

Ignorira vas

Z nekaj prilagoditvami bo tudi starejši pes užival življenje. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kadar se pes, ki se je običajno takoj odzval na ukaz, ne odziva, je možno, da vas ne sliši. Starejši psi pogosto postanejo gluhi ali naglušni. Pazite, da ga ne boste prestrašili. K njemu pristopajte s sprednje strani, da vas bo lahko videl in zavohal. Razmislite o tem, da bi ga naučili znakovnih ukazov.

Zmeden je

Če deluje izgubljen in zmeden ali se obnaša drugače kot običajno, je to lahko znak pasje demence oziroma kognitivnega disfunkcionalnega sindroma. Bolezen ni ozdravljiva. Pazite, da mu ne boste povzročali še več stresa. Ne oštevajte ga za napačno vedenje, saj ni sam kriv, da počne, kar počne. Pomagajte mu, da se bo v domačem okolju čim bolje počutil.