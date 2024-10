Tanja Fajon po službi z motorjem na palačinke

Ker je v minulem mesecu Slovenija predsedovala varnostnemu svetu Združenih narodov, je slovenska zunanja ministrica, 53-letna Tanja Fajon, v New Yorku vodila več razprav. Prva med njimi je bila o Afganistanu – s poudarkom na pravicah žensk. »Pred tem institucionaliziranim sistemom spolne diskriminacije, segregacije in zatiranja ne moremo in ne bomo molčali!« je odločno dejala. Dan prej smo na poti do njene pisarne zagledali dva kovčka. Enega večjega in enega manjšega. Vse je bilo namreč že pripravljeno za odhod v New York. Tik pred tem si je vzela še nekaj trenutkov za Nedeljske novice. Prevev...