Sveti trije kralji žoge

Danes ni samo prvi šolski dan, v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem se začenja tudi 41. evropsko prvenstvo košarkarjev. Naši reprezentanci so nekaj tednov pred tekmovanjem številni pripeli kolajno, največkrat kar zlato. Po debaklu v Nemčiji, v nedeljo so naši dobili pravo lekcijo od domačinov, pa je na dlani, da stave na Slovenijo niso več tako visoke – na stavnicah je v trenutku zdrsnila na 2. mesto.

Na spletni strani Bet-Expert.com so na 1. mesto kot glavnega favorita za zlato uvrstili Srbijo. Če boste na Srbijo stavili evro, vam bo to ob morebitnem uspehu prineslo 4,75 evra. Na drugem mestu v vrsti favoritov za zlato sta skupaj Slovenija in Grčija. Če boste pred začetkom prvenstva stavili, da bo Slovenija evropski prvak, boste nagrajeni petkratno, enaka je torej kvota za Grke. Vseh treh reprezentanc pa ne druži le dejstvo, da so uvrščene v najožji krog favoritov, pohvalijo se lahko tudi, da v tem hipu premorejo tri najboljše košarke na svetu. Bolje povedano in eurobasketu v čast in ponos – tako močnega evropskega prvenstva še ni bilo. Vse to zaradi srbskega reprezentanta Nikole Jokića, grškega košarkarja Giannisa Antetokounmpa in našega asa Luke Dončića.

Še vedno zvest konjem

Srbija je reprezentanco zgradila okoli 27-letnega 211 centimetrov visokega Jokića, ki se znajde tako v organizaciji napada kot pod košem, kjer je za vse tekmece prava nočna mora. V ligi NBA je v zadnji sezoni beležil po 27,1 točke, 13,8 skoka in kar 7,9 podaje na tekmo – statistika je predvsem pri podajah taka, da bi človek pomislil, da govorimo o organizatorju igre, ne pa orjaku, centru. Jokić je bil v zadnjih dveh sezonah uradno najboljši košarkar lige, štirikrat je igral na tekmi zvezd.

Pot do tja pa je bila trnova, športno precej atipična. Somborčan – košarko sta igrala tudi njegova starejša brata Stahinja in Nemanja – ni bil na radarju skavtov, ki sicer pozorno spremljajo mlade nadobudne igralce. Poleg tega so ga ob žogi zanimali še konji. Na koncu se je odločil za košarko in igral za ekipo Vojvodine.

Nikola je imel vedno velik apetit. Kadar je odpotoval v drugo mesto na tekmo, mu je mama pripravila štiri sendviče za ves dan, a je vse pojedel v 40 minutah. Na košarkarskih začetkih je lahko popil po dva litra kokakole naenkrat in pojedel najbolj masten burek v mestu. Nanj je postal pozoren košarkarski agent Miško Ražnatović, ki je v časopisu prebral, da je v ekipi Vojvodine nekdo dosegel 25 točk in zbral prav toliko skokov. Pooblastil je svojega skavta Branimirja Tadića, naj najde fanta. Ražnatović ga je hitro pripeljal v srbski klub Mega, zanj pa se je po dobri sezoni ogrela slovita Barcelona, a se je naposled odločil za selitev v ligo NBA k Denverju. Ne da bi prej odigral minuto v evroligi, najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini! V NBA je prišel leta 2016, dve leti prej je bil izbran kot 41. v drugi rundi nabora!

Še vedno pa je zvest konjem. Letošnjo nagrado za najboljšega košarkarja severnoameriške lige so mu izročili kar v domačem hlevu v Somborju. Družinsko kasaško tradicijo nadaljuje s svojim hlevom Dream Catcher, kjer ima glavno vlogo voznik in trener Vladimir Pribić. Jokićevi tekmujejo v Srbiji in na Madžarskem.

Prodajal klobuke in ure

27-letni Giannis Antetokounmpo je lani popeljal Milwaukee do naslova prvaka lige NBA, letos so obstali v konferenčnem polfinalu, kjer jih je s 4:3 v zmagah izločil poznejši finalist Boston. Grkova statistika je bila izjemna: 29,9 točke na tekmo je dodal 11,6 skoka in 5,8 podaje. Giannis se je rodil 6. decembra 1994 v Atenah. Starši so nigerijski migranti, leta 1991 so prišli v Evropo zaradi boljše prihodnosti za svoje otroke, najstarejšega Francisa so pustili doma. Giannis je z bratom prodajal ure, klobuke in sončna očala, saj so starši stežka prihajali do dela. Pri 13 letih ga je opazil grški trener Spiros Velliniatis. Trenirati je začel relativno pozno, a se je novica o nadarjenem in danes enem najbolj dominantnih igralcev na svetu hitro razširila. Med letoma 2011 in 2013 je bil član grškega kluba Filathlitikos, od leta 2013 pa nosi dres Milwaukeeja. Čeprav so bili Giannis in trije od njegovih štirih bratov, Thanasis, Kostas in Alex, rojeni v Grčiji, niso prejeli grškega državljanstva. Do 18. leta zavoljo zakonodaje sploh ni smel na tuje, saj ni imel dokumentov iz Grčije ali Nigerije. Da bi se lahko udeležil nabora, ga je rešila grška vlada, ki mu je 9. maja 2013, slaba dva meseca pred draftom, le podelila državljanstvo. Dve leti zatem je dobil še nigerijsko.

V Španijo in ne Turčijo

Za konec pa je tu še naš Luka, ki je med tremi kralji najmlajši – februarja jih je dopolnil 23 in velja za najboljšega branilca na svetu. Stroka je nad njim navdušena, ker je sposoben v kratkem času, delčku sekunde, sprejemati tako drzne in dobre odločitve. Takega na svetu ni. V teh dneh bo 10 let, odkar je 13-letnik odšel v madridski Real. Dončić je bil z očetom tudi na preizkušnji v turškem Galatasarayu, a tam v fantu niso videli tega, kar je videl Real. Luka je šel v svet v trenutku, ko so se ločevali njegovi starši, oče Saša in mama Mirjam, potem sta se tudi izmenjaje pojavljala ob njem v Španiji. Luka je v Madridu kot v Olimpiji, kjer je igral prej, preskočil razrede in selekcije in leta 2018 z Madridčani postal prvak evrolige ter bil tudi okronan za najkoristnejšega košarkarja. Od tam je šel v ZDA, kot tretji nabor na draftu 2018. Verjetno se v Sacramentu in Phoenixu še danes tolčejo po glavi, ker ga niso vzeli, saj je postal prvi obraz Dallasa in ime, okoli katerega se vrti vse. Bo pa verjetno tudi on v nekaj letih, tako kot Nikola Jokić, postal nejevoljen, če mu v klubu ne bodo sestavili ekipe za sam vrh. Danes ima milijone in igro, nima pa še ameriških lovorik. Za to pa se igra.