V Domu upokojencev Polzela so imeli konec leta še dodaten razlog za veselje, saj je njihova stanovalka, nekdanja učiteljica Ivana Rojnik, praznovala 100. rojstni dan. Ob visokem jubileju so ji v domu pripravili lepo praznovanje, ki so se ga udeležili tudi njeni domači in župan občine Braslovče Tomaž Žohar (na sliki levo) ter direktorica doma Eva Lenko (na sliki druga z leve), za glasbeno popestritev pa so poskrbeli pevci Ljubiteljskega pevskega zbora Lipa iz Štor. Ivana se je rodila 19. decembra 1922 v kmečki družini v Spodnjih Gorčah v občini Braslovče. Bilo je sedem otrok, Ivana je bila drug...