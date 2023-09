Štajerski Brendi kot filmski lik

Štajerski Brendi je poleg glasbenika in veseljaka še marsikaj. Če odmislimo siceršnjo redno in resno službo, dela namreč s številkami, zasebno počne marsikaj. Obožuje šale, še posebno ljube so mu o blondinkah, teh pozna tudi največ. Nekoč so ga zaradi njih hotele blondinke malce premikastiti, pa jo je srečno odnesel. A kar ne more iz svoje kože in nadaljuje zbiranje in objavljanje vicev o svetlolaskah. Znan je tudi po nenavadnih, po mnenju marsikoga velikokrat nemogočih stavah, ki se jih prav tako ne naveliča, čeprav posledice zaradi izgube niso vedno najlažje.

Štajerski Brendi kot Robin Hood. FOTO: osebni arhiv

Je tudi filmski navdušenec. Najljubše so mu komedije, rad pogleda tudi preostale žanre. »To mogoče koga preseneti, a moj najljubši film ni komedija, ki jih sicer obožujem, ampak Titanik.« Od filmskih likov ga najbolj navdušuje Robin Hood. V ženski družbi si najpogosteje ogleda kakšen romantični film, a ga to nikakor ne moti, tudi med temi so mnogi dobri. Največ filmov si ogleda na televiziji ali internetu, uživa tudi v kinu. »Ni ga čez veliko platno. To je največji čar za gledalca. Danes žal na splošno manj hodimo v kino, kar se mi zdi škoda,« pove. Z veseljem bi nastopil v kakšni komediji, če bi se ponudila priložnost.

Presenetilo ga je, da so bile ljudem najbolj všeč fotomontaže, v katerih je bil ženska, menda bi bil lepotica. FOTO: osebni arhiv

Do takrat pa se filmsko kratkočasi tudi drugače, ne le z gledanjem. Ena od oboževalk, ki pozna njegovo navdušenje nad filmi, se ga je odločila spremeniti v filmske junake, tudi Robina Hooda. Njegova podoba na fotomontažah ga je presenetila. »Po komentarjih na družbenih omrežjih bi posplošeno rekel, da sem bil tistim, ki so si slike ogledali, všeč. Presenetilo pa me je, da so jim bile najbolj všeč tiste, na katerih so me fotomontirali v ženske, kdo bi si mislil …. Baje bi bil lepa ženska, ha, ha. Čeprav nisem dobil toliko pohval, ko sem se zaradi izgubljene stave moral obleči v žensko, nosečnico, in tak iti ven.« Ob nekaterih slikah se je od srca nasmejal. »Sploh ob kakšnih zgodovinskih kostumih, so pa tudi te dobro izpadle.« Očitno so mu res všeč, saj razmišlja, da bi katero tudi uokviril.