Štajerci tudi na Gorenjskem

Ansambel Sladki greh je zelo priljubljen tako pri mlajših kot bolj zrelih poslušalcih, saj so fantje in dekle veliki žurerji. Člani ansambla Nastja Borinc, Dejan Hren, Igor Sabadin, Nejc Težak, Rok Krašovec in Staš Žabot so mladi Štajerci, ki tvorijo kvintet s pevko. Zase pravijo, da jih povezujeta glasba in predvsem dobro prijateljstvo. Marsikdo jim da opazko, da so zelo energični in veliki veseljaki, zato ni čudno, da so zelo uspešni in iskani pri tistih, ki potrebujejo ansambel za kakšno obletnico, poroko, vabijo jih tudi na koncerte in veselice, saj igrajo tako narodnozabavno kot zabavno glasbo.

Lani so predstavili novo polko z naslovom Na tvojem ramenu, v kateri pojejo o dekletu, ki komaj čaka, da pade v objem svojega ljubljenega, v katerem se počuti varno in sprejeto. Lahko bi rekli, da pesem nagovarja vsakogar, ki je v resni zvezi ter čuti pravo ljubezen do svoje boljše polovice. Besedilo je napisal Igor Pirkovič, za melodijo je poskrbel Primož Ilovar, zasluge za aranžma pa pripadajo Žaku Petriču Grajfonerju. S to polko so lani prepričali žirijo na festivalu Loborfest, ki jim je podelila nagrado, zdaj pa so zanjo posneli še videospot, in to v prelepem ambientu apartmajev Resorta na Jasi ter v vinski kleti Andrejc v Zrečah. Deležni so bili tudi neverjetne igralske podpore Lovra Prešička in Teje Arlič ter celotne snemalne ekipe Timija Krhlanka.

Pesem nagovarja vsakogar, ki je v resni zvezi ter čuti pravo ljubezen do svoje boljše polovice.

Člani ansambla Sladki greh verjamejo, da se bosta melodija in besedilo polke Na tvojem ramenu poslušalcem še dolgo vrtela v spominu ter se usidrala v srce. Frontman ansambla Nejc Težak pravi, da se že pripravljajo na novo sezono, pregledujejo in dopolnjujejo repertoar in upajo, da bo tudi letos čim več veselic, saj je tam vedno najbolj veselo.

Člani ansambla Sladki greh so nedavno z Lovrom Prešičkom in Tejo Arlič posneli videospot. FOTO: arhiv ansambla

Si bodo pa Štajerci minulo leto zapomnili tudi po tem, da so bili povabljeni na Avsenikov festival v Begunje na Gorenjskem, kjer so igrali v spremljevalnem programu v dvorani pod Avsenikovo marelo. To je izjemna čast za vse glasbenike, tako je bila tudi za Sladki greh. A glede na to, da so kvintet, je skoraj samoumevno, da igrajo tudi Avsenikovo glasbo. In, ja, za to priložnost so se oblekli v narodno nošo.