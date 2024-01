Slovo Mete Hrovat je prava zaušnica slovenskemu športu

Pred slabimi tremi leti se je v slovensko smučanje spet vrnil Italijan Livio Magoni. Tisti trener, ki je pomagal Tini Maze do še vedno svetovnega rekorda – 2414 točk v rekordni sezoni svetovnega pokala 2012/13. Ne prej ne potem ni nobeni uspelo to, kar je Tini. Livio Magoni pa je spomladi 2021 nepričakovano ostal brez službe pri slovaški smučarki Petri Vlhovi. To je izvedela tudi Meta Hrovat, nebrušeni biser slovenskega alpskega smučanja. Za njo je bila le ena sezona s trenerjem Janezom Slivnikom, želela je spremembo. Našla jo je v Liviu. Massi je vedel "V zadnjih treh letih je imela Meta tu...