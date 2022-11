Slakove viže so prava stvar

Ansambel Prava stvar je na glasbenem parketu šele štiri leta, zanimivo pa je, da so že na prvem festivalu, ki so se ga udeležili leta 2018 v Dolenjskih Toplicah, opozorili nase, saj so za valček Za vrati, kjer živi jesen prejeli srebrnega termalčka, torej drugo nagrado strokovne komisije, ta pa jim je podelila tudi nagrado za najboljšo izvedbo. Vse kaže, da fantje niso počivali na lovorikah. Letos so se udeležili 3. tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka, ki sta ga v Mirni Peči organizirali Zveza diatonične harmonike Slovenije in družina Slak. Rok Zupančič, Blaž Krivec, Blaž Femc in Nejc Bukovec...