Še je čas, da temeljito očistimo radiatorje

V večini gospodinjstev so se prejšnji teden že začeli ogrevati in marsikje je s toploto prišel tudi nekoliko neprijeten vonj. Pogosto ga asociiramo s toploto, saj se pojavi vsako jesen, ko vklopimo radiatorje, gre pa pravzaprav za vonj, ki ga oddaja prah, ki se je v mesecih nabral v napravah, zdaj pa se je začel smoditi. Tisti, ki se ob branju teh vrstic praskajo po glavi, češ da niso zaznali nikakršnega vonja, si lahko čestitajo, saj to pomeni, da imajo čiste radiatorje, v katerih ni najti prahu, za druge pa tudi ni prepozno, še vedno se namreč lahko lotimo čiščenja in poskrbimo, da bo zrak v prostoru preostanek hladnega obdobja čistejši. Tako bomo lažje dihali, minile bodo morebitne težave z alergijami, pa tudi druge površine bodo dlje ostale čiste in brez prahu.

Radiatorji z debelo plastjo umazanije in prahu slabše delujejo, in da bi proizvedli enako količino toplote kot čisti, porabijo več energije.

Topel zrak je namreč veliko lažji od hladnega, in ko se grelna naprava segreje, se toplota dviga in potuje po prostoru, s seboj pa nosi prašne delce. Ko ti priplujejo do območja s hladnejšim zrakom, jih ta nato znova potegne k tlom, tudi ko se radiatorji nekoliko ohladijo, prah znova pade nanje in se nato dvigne, ko jih ponovno vklopimo. Delci v času kurilne sezone lažje potujejo naokoli tudi zato, ker ogrevanje zrak močno izsuši, zato se nam v hladnih mesecih ne le zdi, da je v stanovanju več prahu kot v preostalih delih leta, ampak je resnično tako.

Posebne ščetke nam bodo v veliko pomoč.

Prašni radiatorji pa niso le zdravstvena in estetska težava, naprave z debelo plastjo umazanije in prahu namreč tudi slabše delujejo, in da bi proizvedle enako količino toplote kot čisti, porabijo več energije. Enako denimo velja za hladilnike, ki jim redno ne čistimo kondenzatorja. Slednjega je priporočljivo temeljito očistiti vsaj enkrat do dvakrat na leto, saj je težko dostopen, in sicer tako, da kondenzator najprej ohladimo, nato posesamo odvečen prah in tistega, ki se je na napravo prijel, obrišemo z mokro krpo. Če imamo na voljo parni čistilnik, lahko za čiščenje notranjosti radiatorja uporabimo tudi tega.

Uporabimo lahko tudi parni čistilnik.

Na podoben način se lotimo čiščenja radiatorjev, kako zapleten bo postopek, pa je odvisno od vrste grelne naprave. Najhitreje bomo delo opravili, če imamo členaste radiatorje, saj očistimo le zunanje površine, pri panelnih pa si bo treba vzeti nekoliko več časa.

Členasti so veliko bolj enostavni za čiščenje.

Vonj bo izginil

Ne glede na vrsto jih najprej izklopimo in počakamo, da se povsem ohladijo, nato s sesalnikom odstranimo vrhnje plasti prahu.

Pri panelnih radiatorjih bo zdaj treba odstraniti zgornje rešetke, da bomo lahko segli v notranjost. Ko smo s sesalnikom naredili, kar je bilo mogoče, ga zamenjamo za posebno ščetko, namenjeno prav čiščenju med rešetkami radiatorja. Videti je podobno kot ščetke za ročno pranje steklenic, ščetine so običajno narejene iz žime. Ščetke so na voljo v bolje založenih prodajalnah z izdelki za dom in vrt, zanje pa je treba v povprečju odšteti okrog 20 evrov.

Na koncu zunanjo stran obrišemo s krpo, ki jo namočimo v mešanico tople vode in detergenta za ročno pomivanje posode, priporočljivo je enako storiti tudi na notranji strani, če vanjo le lahko sežemo. Vse skupaj nato obrišemo še s svežo mokro krpo in grelno napravo ponovno vklopimo. Že čez nekaj trenutkov bomo opazili, da neprijetnega vonja ni več, kmalu bo tudi prah z drugih površin v stanovanju treba čistiti manj pogosto.