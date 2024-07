Enainštiridesetletni Sašo Gačnik velja za enega najboljših slovenskih klaviaturistov. Mnogi ga poznajo po nastopih z različnimi slovenskimi glasbeniki, kot so Jan Plestenjak, Nuša Derenda, Nina Pušlar, Andraž Hribar in Andrej Šifrer, bil pa je tudi član skupine Šank Rock in Mali ekrani. Slednja je več sezon zapored kot hišni band delovala v različnih oddajah na slovenski nacionalni televiziji. Glasbenik je od nekdaj ljubitelj avanturističnih potovanj in za destinacije izbira predvsem kraje, o katerih zahodna družba ve bore malo. Med letoma 2005 in 2010 je veliko potoval po državah nekdanje Sov...