Potem ko sta se dobro leto skrivala v varnem zavetju svojega aromatičnega vrta, sta se življenjska sopotnika in poslovneža Suzana Simenčič in Simon Veberič s Stavešinskega Vrha šele decembra lani predstavila v svojem lokalnem okolju. Vesela, ponosna in hkrati vznemirjena. »Najlažje se je predstavljati nekje, kjer te nihče ne pozna. V domačem kraju imaš pa zmeraj rahel cmok v grlu in tremo,« pravita Suzana in Simon, ki v domači kleti izdelujeta aromatične čajne mešanice in zeliščne soli, s prodajo pa podpirata majhno družinsko kmetijo nedaleč od ceste, ki iz Gornje Radgone pelje proti Negovi in...