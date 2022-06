Refren o boječem snubcu

Boječi snubec je naslov polke, tretje avtorske skladbe štajerskega Ansambla Refren, ki so jo člani Anja Zorjan, Aljaž Zlodej in David Šalamun ustvarili sami, pri besedilu pa se jim je pridružila Anjina sestra Jasmina Zorjan.

Refrenovci pojejo in igrajo že osmo leto, od lani v nekoliko spremenjeni zasedbi, saj se je ustanoviteljema Anji in Davidu, ki sta par tudi zasebno, pridružil mlad talentiran multiinštrumentalist Aljaž, vsi prihajajo s Štajerske. Vsi člani so multiinštrumentalisti in radi poprimejo za različne inštrumente. Anja je vsestranska glasbenica, saj brenka na kitaro, trobi v bariton, raztegne pa tudi meh in seveda poje. Tudi novi član tako kot David igra več inštrumentov. Poleg harmonike kitaro, bas kitaro, bobne, prav tako poje. Prav vsestranskost je njihova posebnost. Anja z baritonom prekaša prenekaterega moškega kolega.

Za seboj ima 14 let glasbene kilometrine, na odre pa je najprej stopila s klavirsko harmoniko, s katero je osvajala nagrade in priznanja na tekmovanjih narodno-zabavne ter zabavne in klasične glasbe. Pravzaprav je postala mojstrica igranja na harmoniko, ki ostaja njena največja ljubezen. Zadnja leta se posveča tudi diatonični harmoniki. Vsi člani Refrena so v osnovi harmonikarji, vsi pa igrajo tudi bobne.

»V času korone smo imeli veliko časa za vaje in lahko rečem, da smo se res dobro ujeli in natrenirali, tako da zdaj brez težav na zasebni zabavi držimo družbo pokonci tudi do jutranjih ur,« pove Zorjanova. Do zdaj so posneli tri avtorske skladbe, vse so polke. Prva je Lahko greš, druga Sreče dal mi ni denar, tretja, najnovejša, pa nosi naslov Boječi snubec. O čem je govora, ni treba ugibati, a lahko vam razkrijemo, da se je snubec, čeprav pojejo, da je boječ, vendarle ojunačil in izbranki podaril prstan.

Pravzaprav sta glavni vlogi v videospotu odigrala kar najnovejši član Aljaž Zlodej in njegovo dekle Rebeka Koradej, večino kadrov pa so posneli v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Zorjanova, ki je kar tri leta igrala bas kitaro v pihalnem orkestru, pa nam je zaupala, da je tokrat k pisanju besedila pristopila njena sestra Jasmina, tako da je njihova tretja polka kar en mini družinski projekt.

Ansambel Refren, ki je klasični trio z večglasnim petjem, v katerem za pravi ton poskrbi prav Anja, ko zatrobi v svoj bariton, pa je že posel prvi avtorski valček, za katerega nameravajo prav tako ustvariti še videospot, nato pa ga bodo predstavili širši javnosti.