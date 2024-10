Prostor naj osvetljujejo tri vrste svetlobe

Ustrezna izbira svetil je še kako pomembna, še posebno v temnejšem delu leta, v katerega vstopamo. Ustrezna svetloba je bistvena za zdravje oči in dobro počutje, z njo ustvarimo primerno vzdušje, sproščujoče po napornem dnevu in bolj energično, ko se je treba prebuditi in delati. Pogosto pa pri izbiri svetil delamo napake, slednje so zbrali strokovnjaki in ob njih zapisali še, kako jih najbolj enostavno rešimo.

Poščimo sijalke s svetlobnim spektrom, ki je čim bolj podoben dnevni.

Med glavnimi napakami, ki jo zagreši velika večina, je enoplastna svetloba. Kaj to pomeni? Da imamo v prostoru zgolj en tip svetil, običajno so to stropna. »Svetloba, njena moč in smer, se čez dan spreminja, zato potrebujemo svetila, ki bodo naravno svetlobo skozi ves dan spremljala in dopolnjevala,« pravi notranja oblikovalka Elizabeth Johnson, ki svetuje, da v prostoru, v katerem se največ zadržujemo, združimo tri vrste svetlobe – funkcionalno, delovno in ambientalno. Prva je običajno manj svetla in bolj razpršena, njena naloga pa je, da sobi podari dovolj svetlobe, da je v njej mogoče brez težav funkcionirati. Ustvarimo jo lahko z lestenci in drugimi stropnimi svetili, tudi stenskimi.

Delovna svetloba naj bo čim močnejša in usmerjena.

Delovna svetloba je običajno najbolj močna in usmerjena. Uporabimo jo, ko delamo, se učimo, beremo, kuhamo in podobno. Svetila, ki oddajajo delovno svetlobo, so običajno namizna, kuhinjska, tudi močnejše reflektorje imajo, bistveno pa je, da v njih uporabimo sijalke s čim bolj hladno svetlobo in večjo močjo, najbolje bi bilo poiskati tiste, katerih spekter je najbolj podoben dnevni svetlobi. Ambientalna svetloba je najbolj blaga, ustvarja umirjeno in sproščujoče vzdušja. Sem spadajo svetila s funkcijo zatemnitve ter vsa manjša svetila, ki oddajajo razpršeno svetlobo.

Ne nad ogledalom

Še ena napaka, ki jo je vsaj enkrat v življenju zagrešilo mnogo ljudi, je uporaba izključno nepremičnih svetil, kot so stenska in stropna. Tak prostor deluje hladen in neoseben, zato Johnsonova svetuje nakup vsaj ene namizne svetilke, ki jo postavimo denimo na TV-omarico, ali talne, ki jo lahko postavimo v kot ob sedežni garnituri, kjer nam bo zelo prav prišla med branjem, pa tudi zgolj med brskanjem po spletu, ki v popolni temi močno bremeni oči.

Napaka, ki jo je vsaj enkrat v življenju zagrešilo mnogo ljudi, je uporaba izključno nepremičnih svetil, kot so stenska in stropna.

Tretja napaka se nanaša na izbiro svetil v kopalnici, kjer naj bodo ta raje kot nad ogledalom levo in desno od njega. Prav tako uporabimo sijalke s hladno in močnejšo svetlobo, še posebno če se pred tistim ogledalom ličimo. Svetloba, ki prihaja od zgoraj, nam bo to otežila, saj bo na obrazu ustvarila nenaravne sence, moški, ki se bodo pred takšnim ogledalom brili, pa bodo le težko videli vse kocine, ki jih je treba odstraniti.