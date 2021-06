Pri šoli izkopali trupla 215 otrok (FOTO)

V mestecu Kamloops na jugu najbolj zahodne kanadske province Britanska Kolumbija so minuli teden odkrili množični grob, v katerem so bili zakopani posmrtni ostanki kar 215 otrok, večinoma pripadnikov tamkajšnjega indijanskega plemena Tk’emlups te Secwépemc, skrajšano Ttes. Poglavarka plemena Rosanne Casimir je ob odkritju izjavila, da so v njenem plemenu že dolgo krožile govorice o obstoju grobišča, a tega vse do zdaj niso mogli dokazati, ker so oblasti izginule otroke v svojih knjigah obravnavale kot nedokazane smrti zaradi izginotja. Zdaj so s pomočjo tehnologije dokazali, da grobnica ...