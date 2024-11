Prestižno priznanje za Alfija Nipiča in Ivanko Kraševec Prešeren

Oberkrainer Award je glasbeno-koncertni dogodek, na katerem mednarodna strokovna komisija v avstrijskem Gradcu vsako leto nagradi najboljše kvintete narodnozabavne glasbe v evropskem glasbenem prostoru. Že vrsto let so med prejemniki tudi slovenski izvajalci, ki negujejo kvintetovski zven po vzoru Avsenikov, nagrada pa v svetu domače glasbe velja kot narodnozabavni grammy.

Član komisije (z leve zgoraj) Jože Burnik, napovedovalec ORF Bernd Patter, Alfi Nipič, Ivanka Kraševec Prešeren, Ivan Prešeren Žan, spodaj člana avstrijske zasedbe Sulmtal Expres, ki je prav tako prejela nagrado Oberkrainer Award, med njima pa organizator dogodka Rudolf Mally. FOTO: osebni arhiv

Nedavno je ta dogodek potekal v veliki dvorani blizu Gradca, v letošnji mednarodni strokovni komisiji pa so bili tuji in domači glasbeni strokovnjaki Helmut Freydl, izjemni harmonikar in komponist Jože Burnik, Bernd Pratter, Jess Robin, legendarni Vinko Šimek, veliki poznavalec narodnozabavne glasbe Simon Golobič in Rudolf Mally. Slednji je tudi organizator dogodka in hkrati lastnik večje verige hotelov, predvsem pa velik ljubitelj in prijatelj kvintetovske glasbe, kakršno sta desetletja ustvarjala brata Vilko in Slavko Avsenik. In ta glasba ima v sosednji Avstriji in drugod po Evropi še vedno zelo veliko posnemovalcev.

Alfi Nipič prejema Oberkrainer Award. FOTO: osebni arhiv

Letos je bila podelitev znova v znamenju slovenskih glasbenih legend. Nagrado Oberkrainer Award 2024 za življenjsko delo je komisija podelila priljubljenemu glasbeniku Alfiju Nipiču, ki je 17. septembra letos dopolnil 80 let, od konca junija pa ima v Jarenini, kjer živi že skoraj pol stoletja, tudi svoj muzej. In najnovejše priznanje bo posebno mesto prav tako dobilo v muzeju. »Po vseh teh letih je to lepo mednarodno priznanje,« je dejal Alfi po prejemu prestižne nagrade za življenjsko delo, ki mu, tako kot vse doslej, pomeni zelo veliko.

Alfi Nipič je prejel nagrado za življenjsko delo.

Avstrijsko priznanje Oberkrainer Award pa je prejela tudi pevka zabavne in narodnozabavne glasbe Ivanka Kraševec Prešeren, ki jo poslušalci najbolj poznajo po popevkah Prodajalka vijolic in Bele rože iz Aten. Pa tudi po tem, da je deset let prepevala v ansamblu Mihe Dovžana, kar dvajset let pa v Alpskem kvintetu. Sodelovala je tudi z mnogimi drugimi eminentnimi slovenskimi izvajalci, denimo z Jankom Ropretom, Otom Pestnerjem, Simono Vodopivec in Bracom Korenom. Brez dvoma pa je največji pečat pustila v narodnozabavni glasbi. Oba s možem Ivanom Prešernom Žanom, trobentačem, skladateljem in aranžerjem zabavne glasbe, sta tudi slikarja. V Nemčiji rojena Belokranjka je sicer upokojitev dočakala kot arhivistka na Radiu Slovenija.