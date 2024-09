Pred 50 leti je v Slovenijo pripeljal slušne aparate

Ko so imeli ljudje težave s sluhom, so jih zdravniki pošiljali na tuje. Ker v Sloveniji ni bilo mogoče kupiti slušnih aparatov. A ko so šli v tujino, so lahko naleteli na kake lumpe, ki jih je zanimal le zaslužek, ne pa pomoč ljudem, ki so bili gluhi ali naglušni,« nam pove Peter Kropivšek. Danes ima 81 let, pred 50 leti pa je bil tisti, ki je v Slovenijo pripeljal prve sodobne slušne aparate. Peter Kropivšek je vesel, ker so lahko pomagali številnim. FOTO: osebni arhiv Peter je po rodu iz Lukovice. Njegov oče je imel krojaško delavnico in je želel, da bi sin delal nekaj, pri čemer ne bo odv...