Pragozdovi so kartoteka naših napačnih odločitev: v lesni zalogi slovenskih gozdov je jelke vse manj

Tisto nedeljo se je barjanskemu kmetu porodila sijajna ideja. »Hči moja,« ji je dejal. »Pokazal ti bom najlepše drevo!« Najlepše drevo pa je raslo na območju, kjer naj bi nekoč strašilo. Čarovnice so, kot pravi legenda, to območje zapustile pred 150 leti. Pri čemer so tako hitele, da so pozabile na edinstvena semena, iz katerih je zrasla potem Brinarjeva jelka, domačini so ji rekli kar »ta lepa smreka«, bila je nekakšen genski mutant, s katerim se je narava (ali pa čarovnice) tako lepo poigrala in mu oblikovala majhno krošnjo, ki je spominjala na jambor. In če je mutirana jelka z Rakitne cvete...