Poklon Mojmirju Sepetu v mariborskih Minoritih

Multiinštrumentalist​ Marko Črnčec velja za enega najboljših sodobnih glasbenikov pri nas. Dela in ustvarja v New Yorku, je tudi član ameriške zasedbe Jonathana Kreisberga, s katero nastopa po vsem svetu. V mariborskih Minoritih je predstavil trio, ki ga poleg njega sestavljata še Kristijan Krajnčan na bobnih ter Josh Ginsburg na kontrabasu. Avditorij Lutkovnega gledališča je napolnil do zadnjega kotička, vrhunski glasbeniki pa so preigravali glasbo Mojmirja Sepeta. Dogodek je poimenoval Brez besed.

Črnčec, ki je v LGM igral klavir, velja za enega najbolj ustvarjalnih in produktivnih slovenskih jazz glasbenikov. Spletna stran All About Jazz je njegov album Devotion uvrstila med 20 najboljših jazz albumov na svetu leta 2014. »Sveži, igrivi, tehnično briljantni. Trojica glasbenih virtuozov nas je popeljala v jazz oazo, kjer so klasike Mojmirja Sepeta zasijale v novi čarobnosti,« je misli ob koncu dobro uro dolgega koncerta strnila Ksenija Repina, vodja KČ Minoriti in gostiteljica večera.