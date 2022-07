Poglejte, kako so streljali na 40 stopinjah Celzija (FOTO)

Naši lovski strelci, ki so v preteklosti na evropskih prvenstvih že posegali po najvišjih naslovih tako v ekipni kot posamični konkurenci, niti letos niso razočarali. Na 14. evropskem prvenstvu v lovski kombinaciji, ki je potekalo med 1. in 3. julijem na strelišču Piancardato v Italiji, je selekcija Lovske zveze Slovenije osvojila dve ekipni in eno posamično medaljo.

V izjemno močni konkurenci 13 sodelujočih držav je ekipa LZS osvojila skupno 2. mesto v disciplini streljanje glinastih golobov in prav tako 2. mesto v kombinaciji Open (golobi in streljanje v fiksno ter premikajočo se tarčo). Pri posameznikih je bil v disciplini golobi Matjaž Hlebš tretji, Nejc Hlebš pa četrti.

Matjaž Hlebš (na odru desno) se je izkazal v disciplini golobi. FOTOgrafije: MATIJA JANC

V kombinaciji Open je med 125 nastopajočimi posamezniki prvak postal Poljak Remigiusz Wlodarczyk s 775 zadetki. Od naših članskih reprezentantov je najvišjo uvrstitev z 8. mestom dosegel Matjaž Hlebš. Z 10. mestom (imel je enako število točk kot Hlebš – 763 od 800 možnih) mu je sledil Boštjan Sadek, 17. mesto je zasedel Miha Travner, 29. Marijan Sadek, 31. je bil David Jerovšek, 46. Nejc Hlebš, 51. Dušan Urankar in 60. Dušan Žehelj. V kategoriji veterani je Urankar dosegel 7., Žehelj pa 11. mesto.

Novinca sta se izkazala

Kot je povedal selektor lovske strelske ekipe LZS Matija Janc, se bo letošnje evropsko prvenstvo vsem vtisnilo v spomin tudi zaradi visokih temperatur, ki so vse tekmovalne dni dosegale 40 stopinj Cezija, in slabega streljanja naših strelcev v premične tarče. Kljub temu pa je selektor zadovoljen z doseženimi rezultati. Tako ekipa kot posamezniki so namreč dokazali, da se lahko zberejo, pozabijo na vse slabo in da kljub vsem prekinitvam, menjavam naprav in drugim nevšečnostim na strelišču v zadnjih dveh tekmovalnih disciplinah streljajo tako, kot znajo. In to kljub temu, da so leta 2018 na tem italijanskem strelišču v zadnji disciplini compaka izgubili prvo mesto in pristali na devetem.

Ekipo LZS so sestavljali Matjaž Hlebš, Boštjan Sadek, Nejc Hlebš, Marijan Sadek, Miha Travner in David Jerovšek. Nastopila sta tudi dva posameznika Dušan Urankar in Dušan Žehelj. Ekipa je bila izbrana na osnovi treh izbirnih tekem, ki so se odvijale na strelišču Gaj – Pragersko.

Še najbolj pa Janca veseli, da sta se odlično izkazala oba novinca v ekipi, David Jerovšek in Miha Travner. S svojima uvrstitvama sta namreč dokazala, da sta iz pravega testa. Hkrati sta na najboljši način utišala del lovske javnosti, ki je pritiskala na selektorja in trdila, da si ne zaslužita zastopati Lovske zveze Slovenije na evropskem prvenstvu.

13 držav je sodelovalo.

Janc je na koncu dejal, da upa, da so si z letošnjim uspešnim nastopom in častnim zastopanjem svoje države ter slovenske krovne lovske organizacije zaslužili pomoč tudi za nastop v letu 2023, ko bo evropsko prvenstvo potekalo pri nas na Pragerskem.

Devetčlanska odprava naših lovcev v Piancardatu

Upati je, da bodo izkoristili prednost domačega terena, saj naši strelci spadajo v evropski vrh, kar so leta 2019 dokazali na evropskem prvenstvu v Estoniji z osvojitvijo ekipne zlate medalje v strelski kombinaciji, Miha Finkšt pa je tam postal celo absolutni evropski prvak v kombinaciji.