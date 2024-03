Odlična rešitev za resne mobilne gamerje

V zadnjem času se pojavlja vedno več prenosnih igralnih konzol in ena izmed njih je lenovo legion go. Oznaka legion pri kitajskem proizvajalcu računalnikov predstavlja gamerske izdelke in tale konzola je res dobro opremljena za tako kompaktno napravo. Notri tiktaka AMD-jev osemjedrni mobilni procesor ryzen Z1, sparjen s 16 GB rama in 512 GB shrambe, ima pa tudi režo za spominsko kartico micro sd do velikosti dveh terabajtov. Ker gre za gamersko napravo, je dobro poskrbljeno tudi za hlajenje, kar dokazujejo velike reže na zgornjem robu konzole.

Veliki zaslon

Kontrolerja lahko tudi snamemo.

Eden glavnih adutov legiona go je njegov zaslon z 22-centimetrsko diagonalo (8,8 palca), ločljivostjo 2560 x 1600 točk in 144-herčnim osveževanjem slike. In čeprav ne gre za panel iz organskih diod, je slika barvita in lepo kontrastna, seveda pa lahko ločljivost in hitrost osveževanja prilagodimo strojnim zahtevam posamezne igre. Sam zaslon je zaščiten s steklom gorilla glass 5, s čimer se razmeroma dobro brani pred praskami in udarci. Velikost zaslona omogoča udobno igranje iger brez naprezanja oči, kar je lahko problem pri prenosnih konzolah z manjšimi ekrani.

Glavni adut je visoko ločljivi zaslon s 144-herčnim osveževanjem slike.

Windowsi v malem

Na legionu go teče Microsoftov operacijski sistem windows 11, kar še poveča njegovo uporabnost: dejansko ga lahko uporabljamo kot mini osebni računalnik oziroma predvajalnik videovsebin. Seveda pa windowsi niso idealen operacijski sistem za takšne naprave, saj niso narejeni za upravljanje igralnega ploščka, kar legion go v bistvu je, tako da se bo treba med okni sprehajati z miniaturno drsno ploščico in dotiki zaslona. Konzola ima dva usb c vhoda, kar pomeni, da lahko z enim polnimo baterijo, z drugim pa se povežemo z zunanjim diskom. Slušalke enostavno povežemo prek bluetootha ali z avdiokablom.

Enostavno igranje

Seveda pa legion go ni namenjen pisarniškemu delu, ampak nažiganju iger. Zato so pri Lenovu razvili svoj zaganjalnik legion space, ki se poveže z različnimi gamerskimi storitvami, kot so Xbox, Steam, Epic games, Ubisoft Connect, GoG, Rockstar Social Club in Giants Software, igre pa lahko nakupujemo tudi prek storitve Gamesplanet.com, spletnega trgovca z igrami različnih založnikov, prek trgovine Microsoft Store pa lahko kupujemo tudi androidne igre. Znotraj zaganjalnika lahko hitro dostopamo do nastavitev, kjer se poigramo z načini delovanja, ločljivostjo, hitrostjo osveževanja zaslona in razporejamo ukaze za posamezne tipke, pri čemer so nekatere skrite tudi na spodnji strani konzole. Prednost zaganjalnika legion space je v tem, da igre, ki so prvenstveno namenjene osebnim računalnikom z miško in tipkovnico, normalno delujejo tudi z legionovimi gumbi in paličicami.

Nalaganje in kupovanje iger potekata prek zaganjalnika legion space.

Vgrajeno stojalce je zlata vredno.

Tako sem si prek trgovine Steam naložil nekaj iger in se spravil na delo. Konzola kljub velikosti in masi (854 gramov) lepo sede v roke, tipke so ergonomično razporejene in igranje ni napor, ampak užitek. Če se nam konzola le zdi pretežka, lahko kontrolerja odstranimo in centralni del z vgrajenim stojalom položimo na mizo ter v vsaki roki držimo svoj kontroler, pri čemer lahko desnega s priloženim podstavkom uporabljamo tudi kot miško. Napravo brez kontrolerjev pa lahko uporabljamo kot tablico, kar pride prav pri kakšnih nezahtevnih razvedrilnih igrah.

Ne ravno močna baterija

Lenovo legion go se je odlično izkazal kot prenosna igralna konzola. Škoda je le, da baterija ne zdrži prav dolgo: od dveh ur do štirih, odvisno od strojne zahtevnosti posamezne igre. Tako da je vedno dobro imeti s seboj napajalnik. Za konec pa še cena: pri nas je treba za legion go odšteti 899 evrov, medtem ko se ga na nemškem Amazonu najde za 150 evrov manj. A gamerjem, ki so vajeni astronomskih cen gamerskih računalnikov, se to morda niti ne bo zdelo tako veliko.