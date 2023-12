"En kup odgovornosti in skrbi, predvsem pa je naše poslanstvo kot nevladna športna organizacija, ki dela v javnem interesu in interesu vključenih članic (društev, zvez, podjetij, samostojnih podjetnikov in drugih korporacij), sodelovati z vsemi, ki delajo na področju fitnesa, predvsem pa voditi stroko na področju fitnesa in skrbeti zanjo. Da dajemo novim in že uveljavljenim oziroma obstoječim trenerjem znanje in usmeritve. Da zanje pripravimo usposabljanja, seminarje in kongrese, da bi obogateni z vsem tem znanjem pravilno in strokovno skrbeli za stranke," Tomaž Kucler, novoizvoljeni predsedni...