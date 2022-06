None se ne dajo

Skoraj vedno, ko govorimo o pomurski statistični regiji, o Prekmurju in Prlekiji, imamo v mislih najmanj razvito območje v deželi na sončni strani Alp. Glava slovenske kure je običajno na repu – razen v nogometu! Ne le zaradi nogometašev Mure, temveč tudi zaradi številnih vrhunskih nogometašic, nogometnih trenerk in sodnic, predvsem pa ŽNK Nona Pomurje Beltinci, ki je letos devetič osvojil naslov državnih prvakinj.

Kriva je Urška

Ni bilo lahko, a zato je še bolj sladko, kajti pomurske nogometašice so si zagotovile naslov državnih prvakinj šele v zadnjem, 21. krogu, ko so v derbiju z Olimpijo pred domačimi navijači v Beltincih igrale neodločeno 0:0. Ekipi sta bili po zadnjem krogu točkovno poravnani, toda v medsebojnih dvobojih je bila v prednosti beltinska zasedba, zato se je veselila rekordnega devetega naslova. Olimpija ostaja pri dveh naslovih. »Ta sezona je bila resnično težka. Dosti padcev smo imele, menjali so se trenerji. Na koncu se nam je vse povrnilo, povsem zasluženo smo državne prvakinje. Ko je za trenerja prišel ​ Zlatko Gabor, smo si spet povrnile samozavest. Hvala trenerju in strokovnemu štabu, da nas je tako dobro pripravil na zadnjo tekmo,« je poudarila kapetanka Beltincev Špela Kolbl. Pomurke bodo znova zastopale Slovenijo v ligi prvakinj.

Pomurke so spet pobegnile Ljubljančankam. Foto: ŽNK Pomurje/Boštjan Rous

Kaj je vzrok takšne prevlade Pomurk v slovenskem nogometu? »Leta 1999 sem bil trener moške članske ekipe tretjeligaša iz Odrancev. Vse naše treninge je obiskovalo nekaj deklet. Najpogumnejša med njimi je bila prav gotovo takrat 14-letna Urška Sabotin. Ali je hodila na treninge zaradi fantov ali je imela res tako rada nogomet, tega še danes ne vem. Dejstvo je, da je ona kriva, da se je začel igrati ženski nogomet v Odrancih. Po nekajtedenskih nagovarjanjih, da bi tudi dekleta rada trenirala, sem ji po enem našem treningu odvrnil, da začnemo, ko jih bo zbranih 10. Na našem naslednjem treningu me je pričakala Urška in mi povedala, da jih je že deset. Odranska dekleta so opravila prvi trening 4. novembra 1999. Na prvem jih je bilo kar 12. Ker nisem mogel uskladiti treningov moške in ženske ekipe, sem k sodelovanju povabil Mitjo Goloba, da je postal njihov prvi trener,« nam je povedal Štefan Kozic, neutrudni športni direktor Pomurk, ki so vstopile 23. leto delovanja, leto, ki so ga zaznamovali tudi nastopi v Evropi.

Čudežna Mateja

»Vsekakor je treba omeniti, da se je že v letu 2000 našemu klubu pridružila Mateja Zver, še danes kapetanka slovenske reprezentance. Čudežno dekle. Že v startu smo dosegali zelo dobre rezultate, ti pa so pripeljali do novega, pravzaprav prvega generalnega sponzorja, gradbeni inženiring Atrij. Gospa in gospod Kolarič bosta za vedno zapisana v zgodovino ŽNK Odranci. Po vsej verjetnosti bi se naša pot takrat končala, če nam ne bi onadva priskočila na pomoč. Sledili so novi sponzorji, klub je rasel. Davidov hram je bil prvi generalni sponzor, s katerim smo osvojili prvi pokalni naslov (2004/05) in prvi naslov državnih prvakinj (2005/06). Tretji generalni sponzor je bilo podjetje Teleing, v njegovem obdobju so igralke osvojile pet naslovov državnih prvakinj. To je bilo za mene eno najlepših obdobij, sodelovanje z Janezom Smolkovičem, v tem obdobju je ekipo vodil tvorec naših uspehov trener Bojan Jančar,« pove Kozic. Danes klub deluje s pomočjo Picerije Nona, njen lastnik Smiljan Fekonja se je vključil v vodenje nogometnega kluba, kjer sestavljajo igralsko križanko za novo sezono. Deluje sedem selekcij.

Kapetanka Špela Kolbl in trener Zlatko Gabor sta med najbolj zaslužnimi za nov naslov. Foto: ŽNK Pomurje/Boštjan Rous

V Beltincih so še posebno ponosni na dekleta, ki jim je uspelo tudi v tujini. Športni direktor Kozic jih je nanizal: »Prav gotovo je prva med njimi Mateja Zver, še vedno kapetanka slovenske izbrane vrste in članica avstrijskih državnih prvakinj iz St, Pöltna. Omeniti moramo tudi Stašo Špur, dolgoletno igralko, zdaj uspešno mednarodno nogometno sodnico. V tujini igra več naših igralk, ki jim je bilo Pomurje odskočna deska. Iz Pomurja se je v nemški Potsdam preselila Sara Agrež, ki je pred dnevi sklenila triletno pogodbo z Wolfsburgom iz nemške lige. Zadnji, ki sta od tod odšli v tujino, sta bili po končani lanski sezoni Luana Zajmi, ki je v Pomurju igrala kar 13 let, preselila pa se je v angleško prvo ligo k Leicester City, ter Nina Kajzba, ki je okrepila vrste italijanske Rome.«