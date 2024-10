Nekdanji nogometaš Boris Vidović odhaja v tujino po nove izkušnje

Simpatični 27-letnik iz Ljubljane se je pred dvema letoma preizkušal na zahtevnih poligonih oddaje Exatlon, letos pa se je vrnil pred kamere, in sicer v resničnostni šov Kmetija. Oba šova sta bila zanj odlična izkušnja in zanimiva preizkušnja osebnih meja, a se v takšne situacije ne bi več podal. Po koncu snemanja ni dolgo čakal na nove priložnosti, saj se je pred nekaj dnevi preselil v Dubaj. »Tukaj sem našel službo. Kot je povsem značilno zame, sem nanjo naletel po naključju. Septembra bi moral odpotovati v Brazilijo, saj sem zadnje čase aktiven v svetu modelinga, a sem nato na spletu zasledil oglas za delo, ki bi mi bilo lahko pisano na kožo. Delam v povsem novem klubu na plaži, kjer je ena izmed mojih zadolžitev, da sem lep, simpatičen in romantičen. Ker sprejemam in pozdravljam obiskovalce, moram biti vedno nasmejan,« se namuzne Boris Vidović. V klubu, ki obratuje med opoldnevom in deseto uro zvečer, skrbi za dobro počutje strank, kar mu ni odveč, saj se med ljudmi dobro počuti. Načrtuje, da bo v Dubaju ostal vsaj do pomladi, a lahko tudi dlje, še posebno če mu uspe preboj v tamkajšnji svet modelinga.

»Vajen sem potovanj, saj sem velik avanturist. Kljub temu sem tokrat v tujino prvič odpotoval za dlje časa, a mislim, da se bom dobro znašel. Vsaka nova izkušnja je dobrodošla. Menim, da mora človek za rast stopiti iz cone udobja, spoznavati nove kulture in ljudi,« meni.

Laži in taktika niso zanj

Pred dvema letoma smo ga lahko spremljali v Exatlonu. FOTO: Planet TV

Trenutno ga gledamo v resničnostnem šovu Kmetija, ki je bil zanj velika preizkušnja, o kateri brez dlake na jeziku pravi, da je ne bi več ponovil. Pred kamerami je bil namreč postavljen pred številne izzive. Nekaterim ni bil kos, pri drugih pa bi se po njegovem mnenju nedvomno bolje izkazal, če bi bile okoliščine drugačne. »Pred odhodom v šov sem bil prepričan, da se bom dobro znašel. Obkrožen sem bil z različnimi karakterji in nisem znal plavati v taktičnih vodah. Če sem sprva menil, da mi gre dobro, sem že po nekaj dneh ugotovil, da sem se uštel. Tam so bili ljudje namazani z vsemi žavbami,« se zasmeji. Mnogi njegovi sotekmovalci in sotekmovalke so že imeli tovrstne izkušnje ali pa so Kmetijo le spremljali, sam pa je s povabilom na posestvo stopil v povsem nov svet. »Pojma nisem imel, v kaj se podajam. Ničesar nisem vedel o tedenskih nalogah in tem, da je včasih treba tudi lagati, da si pridobiš kakšen glas,« doda. Kot mestni otrok se je na kmete podal brez izkušenj, česar ga ni sram priznati. »Na posestvu se marsikdaj nisem znašel dobro, kot so se nekateri. Zame je bilo vse novo in ne delam si utvar, da sem bil med izkušenimi. Nisem imel veliko prijateljev in nisem bil tako sproščen, kot sem sicer,« je iskren. Čeprav to ni bilo njegovo domače okolje, je dobil druge izkušnje, ki mu bodo prišle prav v življenju. »Prepričan sem, da bom znal odslej lažje prepoznati kakšno kačo. Oči imam na pecljih, saj se ne pustim več tako zlahka pretentati,« se zasmeji.

Raje svoboda kot kalup

Nikoli ne reci nikoli, se glasi star pregovor, a Boris pravi, da bi se v prihodnje raje odločil za resničnostni šov, kot je denimo Love Island (Otok ljubezni, op. a.). Gre za svetovno uspešnico, v kateri lahko spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov.

Nedavno je odpotoval v Dubaj, kjer išče nove priložnosti. FOTO: Matic Lipar

In kakšna je njegova sanjska ženska? »Še vedno je nisem spoznal. Nekateri pravijo, da sem izbirčen, a jaz menim, da imamo vsi svoje kriterije. Ženska mojih sanj je simpatična, empatična, prijazna, pozitivno naravnana in ima lep nasmeh. Predvsem pa si želim, da je sproščena in neobremenjena s svojim videzom v vsakem trenutku,« pravi postavni Ljubljančan. V današnjih časih je veliko težje najti dušo dvojčico, saj se je svet v zadnjih nekaj desetletjih močno spremenil. »Vrednote in prioritete so bile v časih, ko so bili naši starši mlajši, povsem drugačne. Verjamem, da so zato ti zakoni tako dolgo obstali oziroma še trajajo,« razmišlja.

Nekdanji nogometaš, ki je igral v različnih klubih doma in v tujini, se je od zelenic za vselej poslovil lani, ko je še igral v Avstriji. Zdaj je napočil čas za raziskovanje sveta. »Enkrat se živi in enkrat si mlad. Žalosti me, da se ljudje bojijo tvegati in raje dolga leta nezadovoljni delajo v službah, ki jih izčrpavajo, v pokoju pa nimajo prav veliko od tega. Sam se nikoli nisem videl kot del takšnega sistema,« je iskren.

Žalosti me, da se ljudje bojijo tvegati in raje dolga leta nezadovoljni delajo v službah, ki jih izčrpavajo, v pokoju pa nimajo prav veliko od tega.

Benjamin je preprost in srčen

S sestro Anito, ki ljubi Benjamina Šeška, imata odličen odnos. FOTO: instagram

Z vstopom v resničnostne šove je nehote nekoliko izpostavil tudi svojo zasebnost in mediji so kmalu izbrskali, da je tesno povezan z enim najboljših slovenskih nogometašev. Njegova starejša sestra Anita Vidović je srčna izbranka Benjamina Šeška, ki s svojo igro in goli navdušuje v nemškem Leipzigu. Boris je o izjemnem nogometnem napadalcu precej redkobeseden, saj meni, da je ravno družina tista, ki je nima pravice izpostavljati v javnosti. »Srečen sem, če je srečna moja sestra. Zame ni pomembno, ali ljubi fanta, ki je vrhunski nogometaš, ali nekoga, ki počne nekaj povsem drugega. Benjamin je izjemen, preprost in srčen človek. To pa je tudi vse, kar šteje,« pravi.

Na nogometnih zelenicah se nikoli nista srečala, a se zato ob srečanjih zelo rada pogovarjata o športu, ob katerem sta oba odraščala. Medtem ko Anita za Benjamina glasno navija na tribunah, je tudi bratova velika oboževalka in redno spremlja Kmetijo. »Spremljala je tudi Exatlon in ne zamudi niti ene same epizode. Vse skupaj se ji zdi zelo zabavno, saj me je na televiziji spoznala v malce drugačni luči. No, vsaj takšen vtis sem dobil, da so se ji moje šale zdele veliko zabavnejše v šovu,« se zasmeji Boris, ki mu je mama pred odhodom na posestvo zabičala, naj se lepo obnaša in naj bo spoštljiv. To je tudi bil.