Če imate psa, je čistoča najpomembnejša naloga lastnika

Ko psa navajamo na to, da bo potrebo opravljal zunaj, je zelo pomembno, da vzpostavimo urnik, ki se ga bomo lahko vedno držali. Pomaga tudi, če določite frazo, na primer, pojdi na stranišče, ki jo bo pes povezoval z izločanjem.

Majhne pse, še posebno stare manj kot 12 tednov, morate voziti ven najmanj na vsaki dve uri. Psički namreč še razvijajo nadzor nad mehurjem in niso sposobni zdržati dlje časa. Idealno je, če jih peljete ven takoj po spanju, igri, hranjenju in pitju. Običajno jih prime lulat po obroku. Tako je zelo pomembno, da vzpostavite že urnik obrokov in se ga vedno držite. Kršenje urnika zmede psa, možnost, da se bo ponesnažil doma, pa je večja.

2 uri naj pri psičkih mineta med enim in drugim sprehodom.

Privajanje mladičev

Urnik izhodov naj bo stalen in natančen. FOTO: Getty Images/iStockphoto

V prvih dneh, ko psička dobite domov, se boste izločanju v stanovanju lahko izognili s pomočjo nekakšnega pesjaka. Psi nočejo hoditi na stranišče tam, kjer spijo ali jedo, zato je malo verjetno, da bodo šli na vodo ali veliko potrebo, medtem ko bodo v pesjaku. Poskrbite, da bo imel tam ves čas hrano, vodo in ležišče. Pesjaka ne smete nikoli uporabljati kot kazen, ampak le za primer, ko kužka ne more nihče nadzirati, ter za spanje. Pomembno je tudi, da je pesjak primerne velikosti.

Pri učenju ga ne smete grajati.

Psa privajajte na lulanje in kakanje zunaj s pohvalo, ne z grajo. Vsakokrat, ko mu uspe opraviti potrebo zunaj, ga pohvalite. Lahko mu ponudite tudi priboljšek ali igračo. Nagrado naj dobi takoj, ko mu uspe, sicer ne bo znal povezati dejanja in nagrade. Sčasoma boste psa vedno bolje spoznavali; opazujte, kako se obnaša, kadar želi na stranišče, saj vam bo to prišlo še kako prav. Večina psov vohlja, kroži, odtava, stoka ali sedi pri vratih, kadar želijo povedati, da jih tišči.

Starejši psi in čistoča

Ko se bo enkrat navadil, da lahko izloča v stanovanju, ga boste tega težko odvadili. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Če ste dobili starejšega psa, ki je bil vajen opravljati potrebo v stanovanju, ga lahko naučite čistoče v približno enem mesecu. Učenja se lotite enako kot pri majhnih psih, le z nekoliko več potrpežljivosti. Preden se lotite projekta, ga peljite k veterinarju in preverite, ali ni vzrok, da izloča v stanovanju, morda bolezen. Tako kot pri majhnih živalih je tudi pri odraslih pomemben urnik sprehodov in hranjenja. Takoj po prihodu mu omejite prostor v stanovanju (na primer s pregradami, ki se sicer uporabljajo za otroke), nato pa prostor, po katerem se lahko giblje, postopoma širite.