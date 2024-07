Največja odprava za največ medalj?

Pa jo imamo, olimpijsko odpravo. »To bo ne le najštevilnejša reprezentanca, ampak zelo uravnotežena po spolu, s 44 športnicami in 46 športniki. Organizatorji za letošnje igre pravijo, da bodo najbolj trajnostno naravnane, urbane in vključujoče doslej. Slovenija bo vse to spet dokazala. Nastopila pa bo v kar 17 panogah,« predsednik OKS Franjo Bobinac ne skriva navdušenja, da bo letošnja olimpijska odprava rekordna po številu športnic in športnikov.

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je imenoval slovensko reprezentanco za olimpijske igre, ki se bo v francoski prestolnici merila med 26. julijem in 11. avgustom. Leta 2004 v Atenah je bilo doslej največ športnic in športnikov iz Slovenije, in sicer 79. Osemdeset jih je bilo za igre v Franciji predvidenih že prejšnji mesec, zdaj jih bo kar 90. Dodatno težo odpravi dajejo kolektivni športi. Poleg ženske in rokometne reprezentance bodo tu še odbojkarji, manjkali pa bodo košarkarji, ki so se žal spotaknili na zadnji stopnici – na olimpijskih kvalifikacijah v Grčiji.

Koliko medalj bo letos? Slovenske športnice in športniki so visoko dvignili svojo letvico. Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu so osvojili kar sedem kolajn, na poletnih igrah v Tokiu leta 2021 se je Slovenija veselila petih odličij, v Riu 2016 štirih, v Londonu leta 2012 štirih, v Pekingu 2008 petih, tudi v Atenah (2004) smo osvojili štiri odličja, eno manj, a kar tri zlata, v Sidneyju (2000), po dve pa v Atlanti (1996) in Barceloni (1992).

Aduti za kolajno

V olimpijski odpravi so tudi nekateri najboljši na globalni ravni, kar je dober obet za najvišja mesta in odličja. Plezalka Janja Garnbret bo branila olimpijski naslov iz Tokia, kajtar Toni Vodišek je nekdanji svetovni in evropski prvak, Kristjan Čeh prihaja na svoje druge olimpijske igre kot aktualni evropski prvak in kot aktualni svetovni prvak. Vprašanje je, koliko moči bo imel po izjemno napornem Touru v nogah številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, a kot rojeni šampion odhaja v Francijo po novo olimpijsko kolajno. Ne gre odpisati izkušenega dvojca Peter Kauzer-Benjamin Savšek. Savšek je na prejšnjih igrah v Tokiu osvojil zlato med kanuisti, kajakaš Kauzer je bil srebrn leta 2016 v Riu.

Primož Roglič je po objavi seznama za igre v Parizu potrdil, da se še ni odločil, ali bo lahko tekmoval na olimpijskih igrah. FOTO: Reuters

»Poleg kolesarjev s Tadejem Pogačarjem na čelu imamo v ekipi še več res izjemnih športnikov. Ponosni smo lahko na to, veliko lahko dosežemo, ampak moramo se zavedati, da gredo tudi drugi narodi na OI zato, da bodo tam uspešni. Zagotovo pa bo slovenski šport znova združil sicer preveč razklani slovenski narod. Tu so še kajakaši in kanuisti na divjih vodah, judoisti, kar precej presenečenj lahko pripravijo tudi drugi, pustimo se pozitivno presenetiti. A menim, da je že sam nastop na OI velik dosežek za vsakega športnika,« je jasen Bobinac.

Slovenski potniki za OI (90) Atletika (7): Kristjan Čeh (disk), Tina Šutej (skok s palico), Anita Horvat (800 m), Matic Ian Guček (400 m ovire), Neja Filipič (troskok), Lia Apostolovski (skok v višino), Klara Lukan (5000 in 10.000 m); golf (2): Ana Belac, Pia Babnik; gorsko kolesarstvo (1): Tanja Žakelj; jadranje (6): Toni Vodišek (kajtanje), Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (IQF), Lin Pletikos (ilca 6), Tina Mrak/Jakob Božič (470); judo (6): Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Metka Lobnik (do 78 kg), Enej Marinič (nad 100 kg); kajak kanu na divjih vodah (4): Eva Alina Hočevar C1, Eva Terčelj K1, Peter Kauzer K1, Benjamin Savšek C1; cestno kolesarstvo (6): Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Eugenia Bujak, Urša Pintarič; lokostrelstvo (2): Žiga Ravnikar, Žana Pintarič; namizni tenis (3): Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar; odbojka (12): Gregor Ropret, Dejan Vinčić, Tonček Štern, Nik Mujanović, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Jani Kovačič; plavanje (5): štafeta 4 x 100 m prosto, Neža Klančar (tudi 50 in 100 m prosto), Janja Šegel, Katja Fain, Hana Sekuti, Sašo Boškan (200 m prosto); ritmična gimnastika (1): Jekaterina Vedenejeva; rokomet (28): Ema Abina, Tamara Mavsar, Maja Svetik, Alja Varagić, Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Tjaša Stanko, Nina Spreitzer, Ana Gros, Barbara Lazović, Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja, Amra Pandžić, Manca Vojnovič; Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc, Domen Novak, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Klemen Ferlin, Urban Lesjak; športna gimnastika (1): Lucija Hribar; športno plezanje (3): Janja Garnbret, Mia Krampl, Luka Potočar; taekwondo (1): Patrik Divkovič. veslanje (2): Isak Žvegelj, Nina Kostanjšek.

Znane nagrade

Za posamično olimpijsko slovensko zlato na igrah v Parizu bo iz državnega proračuna in Olimpijskega komiteja Slovenije na voljo 70.000 evrov, trener bo dobil 67.000 evrov. Posamični dobitnik srebrne medalje bo iz letnega programa športa in od OKS dobil 58.125 evrov (trener 55.500), bronaste pa 49.250 (trener 47.000). Za zlato v ekipnih individualnih športih bo za zlato športnik dobil 53.000 (trener 64.750), za srebro 44.500 (trener 53.250), za bron pa 37.500 (trener 45.125). V kolektivnih panogah bo ekipa za zlato dobila 390.000 evrov (vodstvo 171.00), za srebro 318.750 (vodstvo 140.250), za bron pa 267.500 (vodstvo 118.500).

Urška razočarana Je pa za precej hude krvi v nepravem času poskrbela odločitev kolesarskega selektorja Gorazd Penka, ki je v olimpijsko žensko kolesarsko reprezentanco uvrstil Uršo Pintar in Eugenio Bujak, doma pa ostaja aktualna državna prvakinja Urška Žigart. To je krepko ujezilo tako Urško kot njenega zaročenca Tadeja Pogačarja. Državna prvakinja na cestni dirki in trikratna zaporedna slovenska prvakinja v vožnji na čas se je na instagramu z razočaranjem odzvala na imenovanje reprezentance za nastop v Parizu. »Veliko je stvari, ki bi jih lahko napisala, a raje z dvignjeno glavo pišem svojo zgodbo. Ni najlažje sprejeti, a nekatere bitke so izgubljene, preden se sploh začnejo. Srečno vsem, ki so se jim sanje uresničile,« je napisala v zgodbi. Odzval se je tudi njen Pogačar. Selektor Penko je za TV Slovenija pojasnil, da se je lani podeljevala kvota nacionalnim panožnim zvezam v kolesarstvu in Urška Pintar je dosegla najvišje število točk. Če se je to že vedelo, bi bilo smiselno, da se takšnih zadev ne objavlja med dirko po Franciji, ki je za Tadeja Pogačarja vrhunec sezone in vsak taka zadeva mu jemlje dragocene moči ...

Do 25. julija bo znano, kdo bo zastavonoša na odprtju OI, po nekaterih podatkih naj bi sodelovala kar dva, športnica in športnik. Med 28. 8. in 8. 9. bodo v Parizu tudi paralimpijske igre. Tam bodo podelili 549 medalj v 22 parašportih, tekmovalo pa bo 4400 parašportnikov in parašportnic z vsega sveta. V Francijo bo potovala tudi močna slovenska odprava, prvič po letu 2012 tudi s kolektivnim športom: nastop v Parizu so si priigrale igralke odbojke sede.