Naj bo zdravo, srečno in bogato

Pred nami so zadnji dnevi tega leta, za novo si vsi želimo zdravja, ljubezni, denarja in sreče, vse to bomo voščili tudi bližnjim in prijateljem. Ob tej priložnosti smo se vprašali, kakšne so vraže po svetu, ki obljubljajo blaginjo na novi poti Zemlje okoli Sonca, morda katero navado posvojimo in si zagotovimo lepo leto.

Ponekod verjamejo, da je treba tik pred polnočjo odpreti okna in vrata, da iz svojega doma preženemo slabo voljo in energijo – kdor se boji prehlada, je lahko miren, zadostuje menda že nekaj minut. V nekaterih delih Južne Afrike in Italije se držijo običaja, da mečejo predmete skozi okno, da se znebijo slabe preteklosti in naredijo prostor za srečo. Ven lahko leti kakšna stara posoda, kos oblačila, pač nekaj, kar je bilo v hiši, a ne služi več svojemu namenu. Drugod je treba biti po polnoči čim bolj glasen, s tem namreč odženemo zle duhove in slabo energijo.

Polna shramba

Nekateri živijo v prepričanju, naj bodo omare, predvsem shramba, čim bolj založene, če so prazne, menda v svoje življenje kličemo revščino in pomanjkanje. Shramba naj torej poka po šivih, s tem bomo priklicali obilje.

Glede čiščenja hiše obstajata dve skrajnosti – nekateri pometejo vse prostore, da odstranijo tudi vse negativno, drugi trdijo, da lahko s čiščenjem ali celo samo pometanjem na prvi dan v letu »odplaknemo stran ljubljeno osebo«.

Po kolumbijskem vraževerju je treba ob polnoči po hiši hoditi s praznim kovčkom ali ga nositi okrog, s čimer si bomo zagotovili leto, polno potovanj in novih izkušenj, danska tradicija pa je odličen način, da se v starem letu znebimo jeze – če namreč na silvestrovo pred vrati domačih razbijemo staro ali nezaželeno posodo, naj bi nam to prineslo srečo. Še to: večji ko je kup razbite posode, več sreče bomo imeli.

Shramba naj bo založena. FOTO: Getty Images

Brazilska tradicija veleva, da se ob vstopu v novo leto oblečemo belo, saj s tem spodbujamo mir in pozitivnost, estonska pa, da je treba zadnji dan leta pojesti sedem, devet ali 12 obrokov, da začnemo leto z močjo, ki jo ima sedem, devet ali 12 mož. Več bomo torej pojedli, močnejši bomo.

Prvi korak z desno

V Grčiji na vrata obesijo čebulo, saj jim ta predstavlja rast in plodnost, v Argentini pa verjamejo, da je treba za srečo prvi korak v letu narediti z desno nogo. Na Škotskem ni vseeno niti, kdo prvi prestopi prag našega doma v novem letu, prinese namreč srečo ali nesrečo – najboljši scenarij je visok moški s temnimi lasmi.

V več kulturah se izogibajo uživanju jastogov na silvestrovo, saj se ti premikajo nazaj, s čimer preprečijo neuspehe v svojem življenju, v Čilu opolnoči jedo lečo, ker je okrogla stročnica podobna kovancu – večja porcija leče prinese več denarja. Uživanje zelenjave in črnega graha na novoletni dan prinaša srečo in blaginjo, verjamejo v ZDA; zelenjava predstavlja denar, grah pa srečo. Denar prinaša tudi koruzni kruh, ki ga jemo 1. 1. Blaginjo, pravijo na Filipinih, prinaša okroglo sadje na meniju, okrogla oblika pač spominja na kovance.

Spodnjice in poljub

Precej znano novoletno vraževerje uživanja 12 grozdnih jagod ob polnoči se je začelo v Španiji in se razširilo v države Srednje in Južne Amerike. Ko torej ura bije polnoč, bi morali ob vsakem zvonjenju pojesti eno jagodo za srečo v vsakem mesecu v novem letu.

Rdeča naj bi v naše življenje prinesla ljubezen in strast. FOTO: Getty Images

Barva spodnjega perila, ki ga oblečete ob vstopu v novo leto, je v Boliviji neposredno povezana s tem, kako bo potekalo; rdeča naj bi v naše življenje prinesla ljubezen in strast, rumena ali zlata denar, v zahodnem svetu pa je verjetno najbolj znan poljub ob polnoči, ki naj bi prinesel srečo v naslednjih 12 mesecih. Če imamo torej rdeče ali rumeno spodnje perilo in belo obleko, večerjamo lečni tatarec z grozdjem in grahom, nam na tla pade krožnik in se s kovčkom v roki sprehodimo mimo založene shrambe, naravnost v objem in poljub ljubljenega, nas čaka perfektno leto.