Na ogled 116 venčkov

Vsako leto je več venčkov. Zadeva se je dobro prijela. Letos jih imamo kar 116,« Annemarie Culetto, predsednica Turističnega društva Loka pri Zidanem Mostu, ne skriva veselja, ker v njenem domačem kraju ljudje znajo stopiti skupaj. Tako nadaljujejo tisto, kar je leta 2013 začel Milan Culetto, oče Annemarie. Od lani Milana ni več, bolezen je bila močnejša, a ideja je ostala, zrno je padlo v zemljo, v Loki pri Zidanem Mostu so ponosni na svoj edinstveni Vencember. Letošnja razstava je 11. po vrsti, lanska, 10., je bila v spomin na začetnika Milana Culetta.

S pesmijo so obogatili blagoslov.

Začelo se je pred 12 leti. Culetto je pred 20 leti zbolel za rakom, ga premagal, v letih 2012, 2013 so se pojavile nove težave. Rešitev je iskal ob sprehodih na poti ob revi Savi, tudi črnih misli mu ni manjkalo. A je v hoji in naravi našel smisel, v ograji ob Savi pa priložnost, da naredi nekaj za skupnost. Nekega decembrskega dne se mu je na sprehodu utrnila ideja, da bi ob reki okrasil pot. Rečeno – storjeno, od 2013. to pot krasijo adventni venčki. Doma v družini so staknili glave, svoje je dodalo TD Loka pri Zidanem Mostu. Ker so združili moči december in adventni venčki, se je rodil vencember. »K ideji so pristopili številni krajani, prijela se je, zdaj imamo ves mesec aktivnosti, ki so zbrane pod skupnim imenom Vencember,« pravi Annemarie.

Izvirnost ne pozna meja. FOTO: Jože Hvala

Namen Vencembra je bil že od začetka povezati krajanke in krajane vsaj decembra. V časih, ko smo si drug drugemu tujci in ko drug mimo drugega preprosto le hitimo, v Loki pri Zidanem Mostu v tem mesecu skozi življenje vozijo s prestavo nižje kot sicer. Izvrstno sodelujejo s tamkajšnjo osnovno šolo, svoje dodajo v domu upokojencev, v Vencembru pridejo na svoj račun ljubitelji glasbe, Jani Košir je pripravil fotografsko razstavo, pripravijo karaoke in delavnico izdelave adventnih venčkov. »Želimo si, da bi ideja živela dalje. Tudi zato tesno sodelujemo z osnovno šolo. Če bomo mlade na to navadili, bodo s tem živeli in to nadaljevali,« razmišlja Annemarie, ki pove, da bosta 22. decembra otroke obiskala Božiček in dedek Mraz, tudi lučke bodo prižgali, okrepčali se bodo na tržnici.

Tudi za jedačo in pijačo so poskrbeli. FOTO: Jože Hvala

Razstavo odprejo na prvo adventno nedeljo. Tudi letos je bilo tako. S pesmijo so odprtje obogatili Šentjanški Jurjevalci, duhovno noto dogodku je dodal loški župnik Janez Furman, za pogostitev ob druženju, ki je sledilo, pa so tokrat poskrbeli članice Aktiva žena Loka in Breg ter člani turističnega društva. »Posebna zahvala gre učenkam in učencem z učiteljicami POŠ Loka, ki so na delavnici izdelali res lepo število venčkov. In vsakemu posamezniku, ki je Vencember vzel za svojega, in teh ni malo, ter prispeval venček,« dodajo v TD Loka pri Zidanem Mostu. Tja do 6. januarja, Svetih treh kraljev, bodo venčki opominjali na to, kaj je zares smisel življenja. V Loki pri Zidanem Mostu so to odkrili.