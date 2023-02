Moč zastonjkarjev

Ponudniki spletnih televizijskih storitev tudi pri nas rastejo kot gobe po dežju, a največji med njimi je še vedno Netflix, ki ima po zadnjih podatkih okoli 230 milijonov naročnikov, kar pomeni, da njegove serije, filme in dokumentarce spremlja več kot milijarda ljudi po svetu. S tem bi ga lahko označili za trenutno največjo globalno sodobno televizijo. A ker ima en račun možnost več profilov, se lahko nanj priklopijo različni uporabniki. Te težave, ki predstavlja problem predvsem za ponudnika storitev, saj se mu na platformo prilepi kar nekaj zastonjkarjev, se ponudniki pretočnih storitev lotevajo na različne načine. Nekateri (manj uveljavljeni) z manj, drugi (bolj etablirani) bolj strogimi omejitvami. Netflix je pogruntal, da bo moral nekaj storiti predvsem zato, ker mu za ovratnik dihajo druge priljubljene platforme, kot so Amazon Prime, ki ima že več kot 200 milijonov naročnikov, pa Disney+, ki jih ima že več kot 160 milijonov, HBO Max, ki jih ima okoli 80 milijonov, in tako dalje ...

Netflix je prejšnji teden nehote razkril, kako želi odpraviti deljenje gesel med različnimi gospodinjstvi, in to kljub temu, da je še pred nekaj leti poudaril, da »ljubezen pomeni deljenje gesla«, s čimer je celo spodbujal, da precejšen del njegovih gledalcev ni za uporabo pretočnih storitev odštelo niti evra. Največja spletna televizija predvideva, da Netflixove storitve brezplačno uporablja več kot sto milijonov gospodinjstev.

No, ja, zabave morda ne bo konec še tako kmalu, saj pretočni velikan s tem grozi že kar nekaj časa. A zadnja novica je ponovno sprožila revolt tudi gledalcev, ki za njihove storitve plačujejo. Številni so namreč na družabnih omrežjih zapisali, da če bo Netflix s svojimi uporabniki ravnal »grdo«, se bodo raje naročili na druge platforme. Že lani je namreč prvič v svoji zgodovini zaznal upad števila naročnikov. Pred nekaj dnevi pa je marsikoga presenetilo Netflixovo sporočilo za javnost. V slednjem piše, da bodo mesečni račun pocenili, in sicer za približno par evrov. Temu v korporativnem svetu pravijo damage control (nadzor škode). No, velike korporacije plačujejo velike denarje drugim velikim korporacijam, da pazijo na njihovo dobro ime in da dobiček ostaja visok. Netflix je pač odvisen od svojih naročnikov, a za imidž so pomembni tudi gledalci, ki si morda ne morejo privoščiti vsakomesečne naročnine ali pa so zastonjkarji iz drugih razlogov. Že po Netflixovih ocenah, kot smo omenili prej, naj bi takšnih bilo okoli 100 milijonov, kar ni majhna številka. Marsikatera televizija lahko o takšnih rejtingih zgolj sanja. Zato nič čudnega, da jih je zajela panika.

Mimogrede, v Sloveniji je trenutno na Netflixu najbolj gledan film Your Place or Mine (Pri tebi ali pri meni), romantična komedija z Reese Witherspoon in Ashtonom Kutcherjem, med TV-serijami pa You (Ti), četrta sezona priljubljenega satiričnega trilerja o družabnih omrežjih.