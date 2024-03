Misica Klara Šmigoc v boj za kuharski pokal, talent za sladko odkrila, ko je pekla za babico

Pred dvema letoma je tekmovala za miss Slovenije in bila ena izmed finalistk, letos pa se je 21-letna Klara Šmigoc iz Rogoze odločila preizkusiti v kuhinji. V novi sezoni MasterChefa Slovenija, ki na male zaslone prihaja 18. marca, mora zmagati Štajerka, je odločna 21-letna lepotica, katere moto je: »Bodi to, kar si, kajti vse drugo je že zasedeno.«

Njena strast so sladice. FOTO: instagram

Klara, po izobrazbi organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, meni, da ji bo izkušnja s tekmovanja za miss Slovenije prišla prav, saj je vajena kamer in javnega nastopanja. »To je bila lepa izkušnja, predvsem zato, ker se je tekmovanje za miss iz klasičnega lepotnega razvilo v projekt z vsebino, kjer so v ospredju podjetništvo, turizem in podobno,« pravi Klara, ki v letošnjo sezono MasterChefa vstopa predvsem z znanjem s slaščičarskega področja. Sladice so namreč njena strast, zgodba pa se je začela, ko je njena babica praznovala 60. rojstni dan. »Takrat sem spekla prvo torto in tako rekoč odkrila svoj talent,« pravi mladenka, ki bi rada nekoč odprla lastno slaščičarno, njena želja pa je, da bi v MasterChefovi kuhinji pridobila več znanja o pripravi slanih jedi.

Kamer je že vajena. FOTO: instagram

Tekmovalka ima za seboj zelo zanimivo izkušnjo, v kateri je na lastni koži občutila tekmo s časom, ki tekmovalcem omenjene kuharske oddaje predstavlja največji strah. Na Braču se je namreč udeležila šolskega kuharskega tekmovanja ter se soočila s stresom in časovno omejitvijo, pri čemer je bila zelo uspešna, saj je na koncu s svojo sladico osvojila prvo mesto. Sicer pa so Klarina velika strast tudi potovanja in odkrivanje novih krajev, domači pa so ji pred snemanjem položili na srce, naj kuha s strastjo in srcem, pa bo prišla daleč.