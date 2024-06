Milijoni za Kekovo Slovenijo, Srbi in Hrvati že doma

Smučarji, Janezi in podobni dovtipi so bili lep čas rezervirani za Slovence, ki smo želeli le in samo igrati nogomet. Take opazke so praviloma prihajale iz nekdanjih bratskih republik rajnke Jugoslavije. Letošnje evropsko prvenstvo v nogometu pa je dokaz, da Slovenija igra tudi vrhunski nogomet. Narobe svet ali nova realnost? Niti ni pomembno, Slovenija gre naprej, naša reprezentanca se je prvič v svoji zgodovini uvrstila v izločilne boje na velikem tekmovanju. Kot edina država nekdanje Jugoslavije. Hrvaška in Srbija bosta sklepno fazo na evropskem prvenstvu gledali doma pred televizijskimi zasloni, Slovenija pa gre naprej.

Vsak 20. Slovenec na EP

»Danes so fantje položili izpit. Veliko naših igralcev je prvič igralo takšne tekme, medtem ko imajo angleški takšne na sporedu praktično vsak dan. Že po žrebu sem rekel, da se bo nekaj vprašalo Slovenijo, zato sem res ponosen na fante,« selektor Matjaž Kek ni skrival navdušenja, pa tudi olajšanja. Čeprav so take tekme privilegij, a prinašajo tudi pritiske, pričakovanja, odgovornost. Tudi zaradi skoraj 15.000 Slovencev, ki so romali v Köln na tekmo Slovenija – Anglija, 20.000 jih je bilo v Münchnu na tekmi Slovenija – Srbija, vsaj 10.000 pa v Stuttgartu na letošnji premieri proti Danski.

Matjaž Kek mojstrsko vodi reprezentanco. FOTO: Reuters

»Malokdo je pričakoval, da se bo Slovenija iz te skupine prebila v naslednji krog. Smo sicer tretji, za Anglijo in Dansko, za slednjo pa predvsem po zaslugi dobljenega kartona več. Toda s svojimi igrami smo dokazali, da si zaslužimo biti na EP in v osmini finala. Mogoče smo imeli tudi malo sreče, ko smo v drugem delu svoja vrata branili pred svojimi navijači, ki so dali dodatno energijo, ko smo bili pod velikim pritiskom,« je nadaljeval Kek, ki po tekmi ni vedel, znano je bilo pozno sinoči, s kom bo Slovenija igrala v osmini finala 1. ali 2. julija. »Čisto vseeno mi je, kdo bo. Od danes bomo razmišljali za naprej, pomembno je, da smo dokazali, da si zaslužimo,« je še enkrat poudaril Matjaž Kek, Matjaž Veliki, ki je Slovenijo po skoraj četrt stoletja vrnil na evropski nogometni zemljevid, vmes pa nas je še popeljal na svetovno prvenstvo v Južnoafriško republiko.

Čakamo prvo zmago Slovenija je na evropskih prvenstvih do zdaj odigrala šest tekem: zbrala je pet remijev (Norveška, ZRJ, Danska, Srbija, Anglija) in en poraz (1: 2 proti Španiji).

Ples milijonov

Še enkrat se je potrdilo, da igrajo nogometaši, ne pa milijonske pogodbe in tržne vrednosti igralcev. Če bi naši spremljali stavnice ali pa višine pogodb, bi se kar predali. A nogomet je precej več kot le številke. Nogomet je čudo, nogomet je šport, tekma pa se začne z 0: 0. Odločajo priprava, volja, želja, srce, navijači. Slovenija tudi zato, ali predvsem zato, lahko kljubuje velikanom. Tržna vrednost naše celotne reprezentance je bila ocenjena na 148,5 milijona evrov, kar jo je uvrstilo na 22. mesto med 24 reprezentancami. Na vrhu je Anglija, ki je vredna kar 1,78 milijarde evrov.

Tudi na krilih navijačev do zgodovinskega uspeha FOTO: Leon Vidic

Evropsko prvenstvo pa je tudi velik posel. Vsaka udeleženka tekmovanja je ob uvrstitvi prejela 9,25 milijona evrov. Vsaka zmaga v predtekmovanju je ekipi prinesla nov milijon, remi pa 500.000 evrov. Za uvrstitev v osmino finala bo Slovenija nagrajena z 1,5 milijona evrov, po toliko bo prejelo tudi preostalih 15 udeleženk prve faze izločilnih bojev. Reprezentance, ki bodo igrale v četrtfinalu, bodo nagrajene še z 2,5 milijona evrov, polfinalistke bodo dobile po štiri milijone, evropski prvak osem, poraženec finala pa pet.