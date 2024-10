»Hej, kva je zdej?! Moje ime je Martin Golob, star sem 30 let in sem župnik. To sem postal, ker sem imel enega fajn župnika, ki je v meni prekinil strah, da če si župnik, ni nujno, da si debel, plešast in tečen,« se je začel prvi vlog Martina Goloba, bilo je 16. oktobra 2018. Včeraj je tako minilo točno šest let, odkar je župnik Golob objavil prvega, jutri pa bo že 150. nagovoril staro in mlado na način, kot zna le on: aktualno, nevsiljivo, srčno, po božje. Martin je poln dobre volje in navdušenja. FOTO: Drago Perko »Bog deluje tudi po spletu, vsekakor. Ko sem imel prenose maš v koronačasu, ...