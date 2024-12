Magnifico bo božične praznike preživel doma

Po prelomnem poletnem dogodku v Stanežičah, ki ga je obiskalo rekordno število ljudi, približno 23.000, kar je pravzaprav najbolje obiskani koncert v samostojni Sloveniji, se je izjemni glasbeni ustvarjalec odločil za malce bolj intimna druženja. Na začetku decembra je odpotoval v Beograd, kjer je vedno toplo sprejet, in nastopil v nabito polni MTS Dvorani. »Rad imam Beograd. To mesto ima strašen tempo in doživljam ga zelo čustveno,« je Magnifico strnil vtise po obisku Srbije. In napovedal vrnitev v hram slovenske kulture.

FOTO: Urša Premik

Še nikoli slišane skladbe

V soboto, 15. februarja 2025, bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma premierno predstavil novi album, ki prinaša svež in še nikoli doslej slišani material. Zvesti oboževalci se lahko nadejamo edinstvenega večera, polnega presenečenj in dobrih starih uspešnic, s katerimi nas glasbenik razveseljuje že tri desetletja. Koncert bo edinstven, neponovljiv in predvsem nikoli ponovljen na tak način. Organizator poudarja, da bo večer v Cankarjevem domu uvod v prihajajočo turnejo, s katero bo Magnifico obiskal odre doma in v tujini.

Na zadnji dan avgusta se je z Magnificom v Stanežičah veselilo več kot 23.000 ljudi. FOTO: Marko Delbello Ocepek

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo premierno predstavil novi album.

Pred prazniki, ki bodo letos zanj zelo posebni, smo izvedeli za glasbenika nenavadno novico, in sicer da bo po dolgih letih božični večer preživel doma. Čeprav so bili njegovi praznični spektakli v Stožicah dolga leta prava tradicija, ga bo letos namesto aplavza grel mehak pulover z napisom Ne mi sveč prižigat.